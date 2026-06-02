アメリカ、イスラエルとイランの停戦合意を提示

アメリカはレバノンのシーア派組織ヒズボラがイスラエルへの攻撃を停止することと引き換えに、イスラエルがレバノンの首都ベイルートを攻撃しないという交換条件を提示した。レバノン政府はヒズボラがこれを受け入れたと発表し、イスラエルも合意したと認めた。しかし、イスラエルはベイルート南郊のヒズボラ拠点を攻撃すると発表し、イランはこれに反発していた。米大統領はイスラエルとレバノンの双方と話をし、攻撃停止の合意を認めた。

1日、 アメリカ は イラン との 停戦合意 をめぐり、 レバノン のシーア派組織 ヒズボラ が イスラエル への攻撃を停止することと引き換えに、 イスラエル が レバノン の首都ベイルートを攻撃しないという交換条件を提示した。

レバノン政府は同日、ヒズボラがこれを受け入れたと発表し、イスラエルも合意したと認めた。 しかし、イスラエルはベイルート南郊のヒズボラ拠点を攻撃すると発表し、イランはこれに強く反発していた。 レバノン大使館は、停戦は「レバノンの領土すべてを含む形で拡大される」と付け加えている。 ネタニヤフ首相は、イスラエル国防軍（IDF）が計画どおりレバノン南部で活動を続けると述べた。

ネタニヤフ首相は、ヒズボラによるロケット弾やドローン攻撃への対応として、ベイルート南郊の「テロ標的」攻撃を命令したが、イラン側はアメリカとの停戦合意違反と警告していた。 イランは、イスラエルがレバノンで続ける軍事行動がアメリカとイランの停戦を脅かすものとも警告していた。 米大統領は、イスラエルとレバノンの双方と話をし、「すべての砲撃は停止すると、両方が同意した」と表明。 イスラエルとレバノンはこの後、攻撃停止の合意を認めた。

ヒズボラは、イスラエル北部でドローンと「砲弾の弾幕」を使い、二つの村近くのイスラエルの戦車と兵士に3回攻撃したと発表した





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