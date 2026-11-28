◇全日本大学アメフト選手権準々決勝関大13―21立大（2026年11月28日駒沢陸上競技場）遠のく意識の外で、立大

◇全日本大学アメフト選手権準々決勝 関大 13―21 立大（2026年11月28日 駒沢陸上競技場）「1年生から試合に出させてもらって、先輩とか、家族、特に支えてもらった母とか、マネージャー含め、いろいろ支えてもらった人には感謝しきれないほどで、その恩返しをできなかったことが一番悔しいですね」 戦力では、優位と目されていた準々決勝。

立大QB中川龍之介とWR小林蹴人のホットラインに、立ち上がりから翻弄された。 先制TDを許した最初のディフェンスでは、8本中7本のパスを通され、追いついた後の第2Q2分3秒には、53ヤードのTDパスを通された。

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「きょうは完全に負けちゃったな、と。 DBで負けたといっても過言じゃないくらいで、相手のQB、WR陣、オフェンスを尊敬しますね」。 パスでの喪失は237ヤード。 潔い姿勢で、敗戦を受け入れた。