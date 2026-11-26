ヨルダン代表FWヤザン・アル・ナイマトが、エジプトのアル・アハリと過去に行った交渉の舞台裏を明かした。肩の負傷が移籍の妨げになったと説明したうえで、将来的に同クラブへ加入する可能性についての考えや、前十字靭帯断裂からの復帰時期についても語った。

ヨルダン代表FWヤザン・アル・ナイマトが、エジプトの アル・アハリ と過去に行った交渉の舞台裏を明かした。 肩の負傷が移籍の妨げになったと説明したうえで、将来的に同クラブへ加入する可能性についての考えや、前十字靭帯断裂からの復帰時期についても語った。

ナイマトは「YouTube」のライブ配信で、アル・アハリとの交渉は直近の前十字靭帯の負傷よりも前ではなく、カタールで開催されたクラブワールドカップの前に始まっていたと語った。 当時、彼は肩の負傷を抱えていたという。 昨夏にカタールのアル・アラビを退団した同選手は「エジプトのアル・アハリから話があったのは、前十字靭帯を負傷する前ではない。 カタールで開催されたクラブワールドカップの前に交渉があったんだ。

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でも、その時は肩をケガしていて、あのタイミングで加入するのは難しいと伝えた」と説明した。 ヨルダン代表FWは、期待されるパフォーマンスを発揮できるよう、フィジカルと技術の両面で最高の状態でアル・アハリに移籍したかったと述べ、クラブ内で選手や監督が受ける大きなプレッシャーを例に挙げた。 ナイマトは「アル・アハリにそう伝えたのは、エジプトのアル・アハリでプレーすることになると分かっていたからだ。 アムータが1試合負けただけで解任されるなら、僕が試合でゴールを決められなかったらどうなると思う？ 」と語った。