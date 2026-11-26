世界ユース金メダリストでアマ9冠＆49戦無敗の藤木勇我（18＝大橋）が、プロ3戦目でベルト獲得に成功した。フィリピン・ユース同級王者のロネリック・バレステロス… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

世界ユース金メダリストでアマ9冠＆49戦無敗の 藤木勇我 （18＝大橋）が、プロ3戦目でベルト獲得に成功した。 フィリピン・ユース同級王者のロネリック・バレステロス（21＝フィリピン）と拳を交え、3回2分39秒、TKO勝利を収めた。1回、右ストレートを効かせた藤木は、左フックからの右アッパーでダウンを奪った。2回にはワンツーやボディー攻撃で追い詰めると、続く3回だった。

相手の右フックの打ち終わりを狙った強烈な右フックで2度目のダウンを奪ったところでレフェリーストップとなった。 対戦相手は母国のユース同級王座を保持し、7勝（6KO）1敗1分けの好戦的ファイターだった。 アマチュアでは18年にフィリピン全国制覇を果たしたフィリピンの若きホープだったが、藤木がしっかりとレベル差をみせつけた。

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「チームのサポートのおかげでアマチュアを通じても過去一の状態でした」と感謝した。 今年2月の大橋ジム入門会見時、所属ジムの大橋秀行会長（61）から「じっくり育てる」と言われた。 その方針は変わっていない。 主戦場はスーパーフェザー級、ライト級の両にらみ。