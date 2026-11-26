アマチュア7冠ボクサー中山聖也（20＝大橋）がダブル世界戦興行でプロ2戦目に臨む。26日、東京・EBARA WAVEアリーナおおたでフィリピン・フライ級8位ヴ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

アマチュア7冠ボクサー 中山聖也 （20＝大橋）がダブル世界戦興行でプロ2戦目に臨む。26日、東京・EBARA WAVEアリーナおおたでフィリピン・フライ級8位ヴィンセント・ラカール（29）との52・0キロ契約体重8回戦を控える。

今年8月、ナッタポン・ジャンケーウ（タイ）とのプロデビュー戦（後楽園ホール）では計2度のダウンを奪って6回TKO勝利。 今回はIBF世界フライ級王者矢吹正道（34＝緑）が3度目防衛戦、ジムの先輩となるWBA世界ミニマム級王者石井武志（27）が初防衛戦を控えるダブル世界戦興行のアンダーカードとして試合が組まれた。9月下旬、ジムの大先輩となる4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（33）とヘッドギア装着の軽めスパーリングを5ラウンドほど行ったとし「尚弥さんにも『2戦目からはもっと落ち着いて。

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相手に打たせて、待ってカウンターを合わせることもできるようになってくると思うから』と言われた。 ボクシングの倒せる幅を増やしてきた」とのアドバイス内容を明かした。 井上とのスパーリングを通じ「思ってもいないタイミングでパンチが来ますし、それがすごい。 全部です」と振り返る。