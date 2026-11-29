帝拳ジムとプロモーション契約を結ぶ元全米王者ディエゴ・アビレス（20＝米国）が43秒殺で上々の日本デビューを飾った。エイプリル・ジェイ・アブネ（27＝フィリピ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

帝拳ジムとプロモーション契約を結ぶ元全米王者 ディエゴ・アビレス （20＝米国）が43秒殺で上々の日本デビューを飾った。 エイプリル・ジェイ・アブネ（27＝フィリピン）とのスーパーフライ級6回戦に臨み、1回0分43秒KO勝利。

開始からプレッシャーをかけてロープ際に追い詰めると、強烈な左ボディーを2発ねじこみ、その後の右フックでダウンを奪ってキャンバスに沈めた。 全米王者を決める24年の「ナショナル・ゴールデン・グローブ」などで優勝経験があるアビレスは「早く終わらせるプランはなかったが、ボディーを狙う計画だった。 ボディーを打つことができれば試合は長くかかることはないだろうと思った。 相手が効いているそぶりもあった」と笑顔で振り返った。

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プロ戦績は6勝（4KO）無敗とした。 日本デビュー戦がトリプル世界戦興行のアンダーカードとなった。 米国のホープとして期待されている証明でもあり「大きい会場、大きいイベントで試合させてもらって、気分が良い。 入場時、自分の名前を呼んでもらったのは聞こえた。