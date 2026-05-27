アマゾンのスマイルセールでXiaomi 15 Ultraが3万円引き！注目のAndroidスマホがお買い得

Amazonで開催中のスマイルセールでは、Xiaomi 15 Ultraをはじめ、REDMAGIC 11 AirやGalaxy Z Fold7などが割引価格で販売中。各モデルの詳細スペックとセール情報を紹介します。

アマゾンでは5月27日から6月2日までの期間限定で、年に一度の大型セールイベント「スマイルSale」を開催中です。 このセールでは、多数の人気商品がお得な価格で提供されており、特に注目を集めているのがAndroidスマートフォンのラインナップです。

中でも、Xiaomiのフラッグシップモデル「Xiaomi 15 Ultra」が、通常価格から3万円引きの14万9,800円で販売されている点は見逃せません。 この機種は、最新のSnapdragon 8 Elite Mobile Platformを搭載し、パフォーマンス面でトップクラスを誇ります。 また、6.73型の有機ELディスプレイは3,200×1,440ドットの解像度と最大120Hzのリフレッシュレートを備え、美しい映像を滑らかに表示します。 メモリは16GB、ストレージは512GBと大容量で、ゲームやマルチタスクにも余裕で対応。

バッテリー容量は5,410mAhと十分で、カメラにはライカ監修のクアッドカメラシステムを採用。14mmから200mm相当の光学レベルズームが可能で、写真撮影にこだわるユーザーにもおすすめです。 一方、ゲーミングスマホとして人気のREDMAGIC 11 Airもセール対象です。 こちらもSnapdragon 8 Elite Mobile Platformを搭載し、OSはAndroid 16ベースと最新。 ディスプレイは6.85型で、解像度2,688×1,216ドット、リフレッシュレートは最大144Hzと、ゲームプレイに特化したスペックが魅力。

メモリ12GB、ストレージ256GBで、バッテリー容量は何と7,050mAhと大容量。 最大80Wの急速充電に対応し、USB Type-Cインターフェイスを採用。 さらに、24,000rpmの冷却ファンを内蔵しているため、長時間のゲームでもパフォーマンスが落ちにくい設計です。5G通信に加え、Wi-Fi 7やBluetooth 5.4にも対応し、通信面も最新。 本体カラーはPrism（ホワイト）で、スタイリッシュなデザインもポイントです。

さらに、折りたたみスマホの分野では、SamsungのGalaxy Z Fold7 256GBが注目です。 このモデルは、折りたたんだ状態でも厚さ8.9mmという薄さを実現し、携帯性に優れています。 メインディスプレイは8.0型の有機EL（2,184×1,968ドット）で、サブディスプレイは6.5型（2,520×1,080ドット）。 SoCにはExynos 1580 S5E8855を搭載し、メモリ12GB、ストレージ256GB。

OSはAndroidで、Galaxy AI機能も利用できるため、生産性向上に役立ちます。 カメラは超広角、広角、望遠光学3倍ズームを備え、バッテリー容量は4,400mAh。 無線機能としてはWi-Fi、Bluetooth、Nano SIMによる5G通信に対応。 本体カラーはブルーシャドウで、高級感のある仕上がりです。

このセールは期間限定ですので、気になる方は早めにチェックすることをおすすめします。 各モデルの在庫は限られている可能性があるため、購入を検討している方は急いだほうが良いでしょう。 また、セール期間中は他にも多くのスマホアクセサリーや家電製品が割引対象となっているので、まとめてお得に買い物をするチャンスです





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