12月18日公開のマーベル新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の本予告編が解禁。ロバート・ダウニー・Jr.演じるドクター・ドゥームに対抗し、X-MENなど他チームのヒーローが集結する史上最大の戦いが描かれる。

マーベル・スタジオ の映画『 アベンジャーズ ／ドゥームズデイ』の本予告編およびUS版本ポスタービジュアルが公開された。本作は12月18日に日米同時公開を迎える大規模なヒーロー映画であり、これまでのシリーズで描かれなかった新たな展開と驚愕のキャラクター共演が約束されている。この最新映像は、映画ファンに向けて劇的な戦闘シーンや深い人物ドラマを鮮明に提示している。

スティーブ・ロジャースの家族と使命の葛藤

クリス・エヴァンスが再び演じる初代キャプテン・アメリカ、スティーブ・ロジャースのその後が本予告編で明かされた。かつて『エンドゲーム』においてインフィニティ・ストーンを過去に返し、アイアンマン役のロバート・ダウニー・Jr.とは異なる道を歩んできたスティーブだが、彼には現在、家族としての穏やかな日々が存在している。映像では、愛する妻ペギーとの会話を通じて、息子に隠し事をせず、本当の自分自身を知らずに育ってほしくないという父親としての悩みが語られている。

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ペギーは「あの子は、あなたを知っている」と語りかけ、スティーブがキャプテン・アメリカとしての使命を離れ、家族と共に生活している姿が示唆される。しかし、その平和な日常の裏側には大きな影が落ちている。かつてアベンジャーズが下した決断が、やがて「滅亡の日（ドゥームズ・デイ）」と呼ばれる新たな危機を引き起こしている可能性が匂わされるのである。

スティーブは息子から「パパってスーパーヒーローなの？」と尋ねられる場面もある。その問いに対し、彼は「6人のチームだった、名前はアベンジャーズ」と過去の経歴を打ち明ける。しかし、その言葉の裏には、世界を救うために戦わなければならない宿命と、家族を守りたいという切実な想いの間で揺れる苦悩が込められている。あの時、世界を救うためにやるべきことをしたと振り返るスティーブだが、その選択が現在の絶望的な状況につながっていることへの後悔もまた、彼の表情に表れている。

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ドクター・ドゥームと史上初のヒーロー共闘

本作の最大の見どころは、従来のアベンジャーズの枠を超えた、新たなスーパーヒーローたちの大規模な共闘である。2019年に公開された『アベンジャーズ／エンドゲーム』以来、7年ぶりとなる「アベンジャーズ」シリーズ最新作となる本作では、X-MENやファンタスティック4のヒーローたちが初披露される。これらこれまで交わることのなかったチームのメンバーたちが、互いに背中を預け合いながら戦闘態勢に入る様子は、シリーズ史上初となる驚愕の光景である。

彼らが対峙する脅威は、かつてアイアンマンを演じたロバート・ダウニー・Jr.が演じるドクター・ドゥームだ。圧倒的な力を持つ彼が、無数の人型兵器を従えて現れ、ヒーローたちを脅かす。グリーンカードの瞳が鋭く光るドクター・ドゥームのポスタービジュアルも公開されており、その圧倒的な存在感が作品の暗いトーンを物語っている。ヒーローたちは共闘するはずだが、仲間同士で対立が生じる場面もあり、ソーが「くだらない争いはやめろ。力を合わせ、共に戦うんだ」と団結を呼びかける緊迫した状況が描かれている。

ムジョルニアの再起動とクライマックスへの準備

スティーブの英雄としての資質が試される瞬間もまた、本作の重要な要素である。映像には、ふさわしき者のみが持てる"最強のハンマー"ムジョルニアを再び手に取り、力を奮い起こすスティーブの姿が収められている。これは単なる武器の獲得ではなく、かつて放棄した使命を再び受け容れ、家族と世界を守るために戦う決意の表れでもある。金色の雷をまとったソーの姿と共に、二人のレジェンドが再び戦場へと躍り出る瞬間は、ファンにとって涙と熱狂を誘うものとなるだろう。

映像のクライマックスでは、「それでは始めようか」とドクター・ドゥームに対して立ち向かうアベンジャーズ、X-MEN、ファンタスティック4のヒーローたちが、チームの垣根を越えて完全に一体化する。7年前のエンドゲームを彷彿とさせる圧倒的な規模でヒーローたちが集結する中、すべての懸けたアベンジャーズ史上最大の戦いが始動する。この新たな脅威に対して、ヒーローたちはどのような結末を迎えるのか。12月18日の公開に向け、世界中の注目がさらに高まっている。