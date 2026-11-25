飲酒運転をした男性の車にわざと別の車を追突させ示談金名目で現金を脅し取ったとして、京都府警は25日、恐喝などの疑いで大津市雄琴の職業不詳、安土吉彦（28）ら3容疑者を逮捕したと発表した。逮捕は24日付。府警は認否を明らかにしていない。

飲酒運転をした男性の車にわざと別の車を追突させ示談金名目で現金を脅し取ったとして、京都府警は25日、恐喝などの疑いで大津市雄琴の職業不詳、安土吉彦（28）ら3容疑者を逮捕したと発表した。

逮捕は24日付。 府警は認否を明らかにしていない。 府警によると、他に逮捕されたのは大阪府枚方市走谷の職業不詳、清水竜生容疑者（26）と大阪府東大阪市瓢箪山町の無職、鈴木深稀容疑者（21）。 3容疑者の逮捕容疑は共謀し、大阪府八尾市の地方公務員の男性（21）に飲酒運転させ京都市右京区内の路上で、安土容疑者が運転する乗用車で男性が運転する乗用車に追突。7月20日午前2時15分～5時15分ごろ、「飲酒運転がばれたくなかったら200万円で示談しろ」などといって現金55万円を脅し取り、計200万円を支払う旨の示談書をつくらせたなどとしている。

Advertisement

府警によると、鈴木容疑者は男性とマッチングアプリを通じて知り合い京都府内の居酒屋で飲酒した後、男性と車で移動。 鈴木容疑者のみが車を降りた後、犯行を実行した。 当初は示談金として100万円を要求していたが、男性が公務員であることを知り増額したという。 男性が翌日、大阪府警に相談し被害が発覚。 同様の被害に関する相談が寄せられているといい、京都府警は余罪を捜査している。