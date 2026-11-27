情報通信研究機構（NICT）は10月 13日、情報漏えいにつながる攻撃手法として「A2B攻撃」への注意を呼びかけました。アプリ自体に脆弱性がなくても、APIやサーバー側に脆弱性があれば、情報の不正取得などにつながる恐れがあります。

攻撃者は、ストアなどで公開されているアプリを入手し、解析ツールなどを使って内部の処理を解析します。 プログラムの処理を調査することで、サーバーの接続先やAPIへのリクエスト形式、認証方法などの情報を収集します。

解析した情報をもとに、アプリが通信するサーバーのうち、利用者情報や注文情報を扱うAPIなど、狙う対象を絞り込みます。 あわせて、検索機能やファイル処理機能など、不備が潜んでいそうな機能に目星を付けます。 この段階では、まだサーバーへの攻撃は行いません。 攻撃者は、絞り込んだAPIの仕様に合わせてリクエストを作成し、サーバーへ直接送信します。

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リクエストの内容を変えながら応答を確認し、認可の不備や SQL インジェクション、リモートコード実行につながる脆弱性がないか2026年10月 マルウェア検出状況を検証します。 注文照会APIの例では、要求された注文情報を閲覧する権限があるかを適切に確認していない場合、他人の注文情報が返される可能性があります。 その結果、攻撃者は他人の購入履歴や配送先などを不正に取得する恐れがあります。 攻撃者が狙うのは、このような認可の不備だけではありません。