アブダビ高級レジデンス比較：ヤス島のJWマリオットとアルマリヤ島のリッツ・カールトン

2030年完成予定のアブダビ高級レジデンス「JW Marriott Residences」と「The Ritz-Carlton Residences」の詳細、価格、立地特徴を比較解説。アブダビ不動産市場の動向も含む。

アブダビの高級リゾート開発地ヤス島と金融街アルマリヤ島で、2030年第2四半期 completion 予定のブランドレジデンス2件が注目されている。シンガポールの投資会社Steppeと TARAF が手がける「JW Marriott Residences Abu Dhabi」は、ビーチフロントに位置し約1億4,520万円から提供される。一方、SAAS Propertiesが運営する「 The Ritz-Carlton Residences, Al Maryah Island 」は都市型住居として約1億7,380万円から提供され、両物件は異なるライフスタイルを提供する。

2025年のアブダビ不動産市場は過去最高を記録しており、総額1,420億AED（約6.2兆円）、42,814件の取引が行われた。前年比で金額は44％増加、件数は52％増加しており、2026年上半期の取引総額も約5.15兆円と前年同期比112％増で推移している。この市場の活発化に伴い、人気プロジェクトでは事前申込の段階で販売戸数を超え、正式発売時にはキャンセル待ちになる事例も見られる。

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ヤス島のJWマリオットレジデンスの特徴

ヤス島に計画されるJW Marriott Residences Abu Dhabiは、2026年10月の不動産展示会LIVEX 2026で発表されたプロジェクトである。開発はヤス・ホールディングの不動産部門TARAFとシンガポールのSteppeが手がけ、マリオット・インターナショナルがブランドを提供する。全199邸のレジデンスは、ビーチフロントに建ち隣接地にはゴルフコース「ヤス・リンクス」が存在する。

住環境は観光施設の賑わいと自然の恵みが融合しており、ザイード国際空港から車で約15分、アブダビ中心部から約30分の立地を活かす。全住戸にはプライベートバルコニーが備わり、眺望や仕様は住戸により異なる。1ベッドルームの価格は約1億4,520万円（AED 330万）からで、支払計画は初回5％、完成時に50％が設定されている。

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アルマリヤ島のリッツ・カールトンレジデンス

アルマリヤ島にあるThe Ritz-Carlton Residences, Al Maryah Islandは、アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）の拠点として機能する都市型の住居である。開発はアブダビのSAAS Propertiesが担当し、建築設計はドバイの「未来博物館」を手がけたKilla Designが、インテリアはTara Bernerd & Partnersが手がけた。

運河沿いに建つ全165邸は、1～4ベッドルーム、デュプレックス、ペントハウスで構成される。ショッピングモール「ザ・ギャラリア」やクリーブランド・クリニック・アブダビまで徒歩圏内であり、金融街や商業施設、レストランに近い暮らしを提供する。1ベッドルームはAED 395万（約1億7,380万円）からで、建設中は40％、引渡し時に60％の支払いとなり、引渡は2030年の予定である。

アブダビのエンターテインメントと市場動向

ヤス島周辺では、フェラーリ・ワールドやヤス・マリーナ・サーキットなどの既存施設に加え、新たなエンターテインメント施設が相次いで計画されている。2025年5月にディズニーとMiralは新しいテーマパークリゾートの計画を発表し、2026年5月には球体型施設「Sphere アブダビ」の建設も発表された。この施設は2029年末の完成を予定しており、ヤス・モールとシーワールドの間に建設される。

また、サディアット島ではルーブル・アブダビに続き、グッゲンハイム・アブダビが2026年12月11日に開館を予定している。観光、文化、金融の拠点が複数の島に分かれているため、物件購入時にはどの島でどのように暮らすかを整理することが重要である。円換算は1AED＝44円を基準としており、実際の価格は階や向き、空き状況により変動する。

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日本語対応仲介と購入支援体制

エミネンス・ラックスは、ドバイ土地局（DLD）とアブダビ不動産センター（ADREC）の両方で登録された仲介ライセンスを持つ会社である。日本語での支援体制を整えており、直近12か月の取引実績はドバイとアブダビを合わせると約85件、約100億円に上る。これは2025年10月13日から2026年10月12日までの契約ベースのデータに基づく。

ドバイとアブダビでは不動産の登録制度や手続きが異なるため、アブダビの物件を相談する際は、アブダビでの登録と対応体制を確認することが推奨される。当社を通じて購入を検討する場合は、登記、契約、運用、売却まで一貫してサポートを提供しており、住戸確保の準備を発売前から進めている。