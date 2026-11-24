アフリカネイションズカップ2025決勝を巡る論争の焦点は、もはや試合の出来事ではない。より繊細な問題、すなわち最終判断に至る手続きが適正かどうかという点に移っている。

アジューティ氏は、審理中の案件について、正式な手続き上の経路の外で、仲裁人と一方の当事者が個別に連絡を取ることは、これらの保障に反すると考えている。 もう一方の当事者が連絡の内容を知りえない立場に置かれ、反論の機会を奪われるためであり、加えて開示義務に関する問題も生じるという。

同氏は、こうしたケースで適用される基準は、連絡が判断に実際に影響を与えたことの証明を求めるものではなく、公正性と独立性について正当な疑念を生じさせうる事情が存在すれば十分だと強調した。 ただし、事案の重大性は、連絡の性質や内容、事件との関連の度合いによって測られるという。 王立モロッコサッカー連盟が取りうる手続き上の道筋について、アジューティ氏は、規程第R34条により、こうした疑念を生じさせる事情が明らかになった場合、いずれの当事者も仲裁人の忌避を申し立てる権利を持つと説明した。

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ただし、申し立ては忌避の理由を知った日から7日以内に行う必要があり、スポーツ仲裁国際理事会（ICAS）の担当機関がこれについて判断を下す。 その後の影響について、アジューティ氏は、判断が下されても、パネル構成の適正さを巡る議論が必ずしも終わるわけではないと指摘した。 スイス連邦法第190条は、パネルの構成に法的な瑕疵があった場合や平等原則への違反があった場合、30日以内であれば、スイス連邦最高裁判所に仲裁判断の取り消しを求めることを認めている。 この点について同氏は、中国の競泳選手、孫楊の先例を挙げた。

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スイス連邦最高裁判所は2020年12月22日、仲裁人の1人の公正性に正当な疑念を生じさせる事情があったとして仲裁判断を取り消し、紛争は新たなパネルで審理し直されることになった。