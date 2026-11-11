アフラック、数理前提見直しで利益率予想上方修正 ただし日本事業はサイバー事案で営業停止

アフラックは数理計算前提を再評価し、日米の利益率予想を引き上げたが、日本事業ではサイバーセキュリティ事案により一部営業を停止し販売が減少した。再保険・運用戦略は資本強化を目指す。

アフラック（ Aflac ）は、数理計算上の前提を見直したことで日米両国の利益率予想を上方修正しました。日本法人では サイバーセキュリティ 事案によりダイレクトメールとアウトバウンド営業を一時停止したため、四半期の販売実績は前年同期比で4％減となりましたが、年初来でのプラス成長は維持しています。

利益率予想の上方修正と数理前提の見直し

アフラックの経営陣は、数理計算モデルを最新の市場環境に合わせて更新しました。その結果、日米の利益率見通しが引き上げられ、投資家からの期待感が高まりました。主な改善点は、再保険契約条件の再評価と資本配分の最適化です。

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再保険枠組みを戦略的に組み替えることで、リスクヘッジと資本効率の両立が図られました。特に、米国会計基準（US GAAP）に基づく目標をやめ、金融庁の基準に基づき責任準備金の30％上限を設定する方式へ移行しました。

サイバー事案による営業停止と販売低下

日本事業は、サイバーセキュリティ事故の発生を受けて一部営業活動を中止しました。ダイレクトメールやアウトバウンド営業の停止は、四半期販売量に負の影響を与えました。

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事故発生直後は販売実績が前年同期と比べて4％減となり投資家の懸念を招きましたが、9月に営業を全面的に再開し、売上の回復が期待されます。

運用戦略の転換：低利回りJGBから高利回り資産へ

アフラックは、金利環境の変化に対応するため、利回りの低い日本国債（JGB）をより高い利率を持つ資産へ入れ替える取引を実施しています。これにより、経常ベースの純投資収益を押し上げることが狙いです。

金利上昇局面では、投資収益の上昇が保険料の安定や経営の健全化につながります。資本活用効率の向上は、米国および日本市場での競争力強化にも寄与します。

今後の展望と課題

アフラックは、再保険と運用の入れ替えで資本を強化し、変動する市場環境に柔軟に対応する姿勢を示しています。バミューダへの再投資余力はまだ残っており、今後の資本配置が注目されます。

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一方、日本事業ではサイバーセキュリティ体制の強化と営業再開による販売回復を図る必要があります。経営陣は、サイバーリスクへの備えを継続的に検討し、顧客信頼の再構築に取り組む方針です。

結論として、アフラックは数理前提の再評価と運用戦略の転換で利益率を改善しつつ、サイバー事案で一時的に減収した日本事業を再建します。今後の市場動向とリスク管理が鍵となる見通しです。