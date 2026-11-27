売上高の大半を日本で稼ぐ保険大手のアフラック（Aflac）。2026年第3四半期はサイバー事案で日本の販売が落ち込み、利益を押し上げたのは前提の見直しだった。同業を上回る利益率と強固な資本を持ちながら、成長率は見劣りし、株価は公正価値を4%上回る水準にある。米国が稼ぎ、日本の回復を待つ保険株に、この倍率を払う理由はあるのか。

で大きな存在感を持つ。1955年、医療危機に見舞われた人々に経済的な保障を届けようと、ジョン、ポール、ビルのエイモス兄弟が創業した。 当時は目新しかったがん保険に的を絞ったことが、差別化の決め手になった。

転機は1974年の日本進出である。 日本にも補完的な保険への満たされない需要があり、いまでは売上高の大半を日本が稼ぐ。 である。 日本国債を中心とする23億ドル（約3565億円）の資産を入れ替えて利回りを高め、税引き前の純投資収益を年3000万ドル（約46億5000万円）押し上げる見込み。

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さらに日本部門は、がん保険の責任準備金5000億円をアフラック・リ・バミューダ（Aflac Re Bermuda）へ出再した。 これで10億ドル（約1550億円）の資本が解放され、半分は2026年末から2027年初めにかけて、残りは2027年第4四半期に持ち株会社へ吸い上げられる。 数字で比べると、明暗がはっきり分かれる。 純利益率は21.2%（2026年9月までの直近12カ月）と、同業平均の17%、メットライフの6.2%、プルデンシャルの6.3%を大きく上回る。