アファメーションが成功への鍵となる理由

アファメーションとは、前向きな言葉をかけて自己暗示を行うこと。ビジネス書や成功者のインタビューから、アファメーションが目標達成に効果的なことが明らかになっています。この記事では、アファメーションの仕組みと、成功例を交えながらその効果について解説します。

アファメーション とは、自分自身に対して行う積極的かつ肯定的な言葉かけ(宣言)のことです。トーマス・C・コーリーの著書『習慣が答えだ(Change Your Habits, Change Your Life: Strategies that Transformed 177 Average People into Self-Made

Millionaires)』によると、自力で成功を収めた富者の50%以上が、業務開始の3時間前には起床し、なんらかの自己啓発のための習慣を実践しているという。\「私にはできる」「私は必ず成功する」といった前向きな言葉を意識的に自分に語りかける。そうすることで、前向きな自己暗示が潜在意識に働き、普段の行動や思考パターンを変化させる。アファメーションは、単なる精神論でも論拠のないスピリチュアルでもない。実際、同じ目標を達成しようとしたとき、「宣言した」グループと、「宣言しなかった」グループとでは、「宣言した」グループのほうが目標達成率が高かったという実験がある。『お金が人を選んでいる』の著者であるケリー・チェ氏は、フランスでファッション事業を立ち上げたが、約1億円の借金を抱えて失敗。一度は死まで意識するほど追い詰められたが、たった一つの意識改革で再び人生が上向き始めた。「自分のための人生ではなく誰かのための人生を生きよう」と誓ったのだ。\そのときに毎日取り入れるようになったのがアファメーションだった。『お金が人を選んでいる』によると、世界中の人格的にも尊敬できる富者を研究したチェ氏であるが、彼女が出会った富者たちには共通習慣があった。自分の信念と目標を実現するために、エクササイズ、瞑想、読書、感謝の日記など、何らかの形で生活にアファメーションを取り入れていると気づいたからだった。熱心に自己暗示することで、生き生きとした気持ちが溢れ、力強いエネルギーが漲る。そこからは夢が叶うかどうかについてのネガティブな感情に邪魔されづらくなった。ただ「できる」という強い信念で動いたことで、目の前のタスクに集中できた。スーパーマーケットの一角からはじめた新たな挑戦は、グローバル企業へと成長を遂げ、英国の長者番付入りを果たすまでの成功に導いてくれた





