株式会社アピリッツは、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（代表取締役社長CEO：坂井 一也、以下ガンホー）が展開する「ラグナロクオンラインシリーズ公式ポータル」を構築しました。

スマートフォンでの見やすさを軸に設計し、タブレットや高精細ディスプレイでもきれいに表示される品質を確保しました。 アニメーションなどの演出案を一覧で提案し、触って体験できる試作版で早期に方向性をすり合わせました。

限られた期間と予算の中でも、素材に合わせた代替演出を提案し、サイトの魅力を損なわずに実装しています。 タイトル情報や動画の表示件数、メイン画像などは簡単な設定変更だけで更新できる作りとし、公開後もガンホー側で無理なく運用できる形を整えています。 プロジェクト推進においては、見積もり段階から確定作業と未確定作業を分けて提示し、判断期限を設けることで意思決定を前倒ししました。 また、Slackでの連絡体制のもと、ガンホーのシステム部門と連携しながら、テストまでスムーズに進行しました。

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延期できないスケジュールの中、予定どおりポータルサイトを公開しました。 シリーズ各タイトルの最新情報や動画を一か所で確認できるようになり、既存プレイヤーから新規・復帰ユーザーまでが作品間を行き来しやすい導線を実現しています。 情報収集の自動化と通知の仕組みにより、運用の手間を抑えながら安定した情報発信が可能になりました。