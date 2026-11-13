アビスパ福岡U-13が12月20日に特別試合、柿谷曜一朗さんらがトークセッションを開催

アビスパ福岡はアビスパDAOの支援のもと、2026年12月20日にアカデミーU-13の選手19名を対象とした特別試合とトークセッションを開催します。元日本代表の柿谷曜一朗さんらが13歳の選手にメッセージを届けるほか、アビスパトークンを使った支援の仕組みも紹介されています。

アビスパ福岡 は、ブロックチェーン技術を活用したクラブ公式コミュニティ「 アビスパDAO 」の支援により、2026年12月20日（日）に、 アビスパ福岡 アカデミーU-13（中学1年生世代・19名）を対象とした特別試合とトークセッションを開催すると発表しました。ゲストには元日本代表の 柿谷曜一朗 さんを迎え、 アビスパDAO OBアンバサダーの 鈴木惇 さんとともに、13歳の選手たちへメッセージを届けます。

今回のイベントは、アビスパDAOが推進する「アカデミー共育プログラム」の一環として実施されます。実施内容の決定を受けて、クラブが詳細を明らかにしました。試合やトークセッションの運営にあたっては、支援者の協力が前提となっています。

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アカデミー共育プログラムの仕組みと支援の方法

アカデミー共育プログラムは、これまで主に各家庭が担ってきた育成年代の負担を、地域の住民とパートナー企業がアビスパDAOを通じて分担する取り組みです。支援はどなたでも専用アプリから参加できます。

支援の方法は、アビスパトークンというデジタルアイテムを「応援ギフト」として贈る形です。贈られたトークンは、本イベントとU-13選手たちの活動支援に充てられます。

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参加条件は段階的に設定されています。1,000トークン以上を贈った人は、申し込みのうえで本イベントに参加できます。10,000トークン以上を贈った人には、支援の記録をブロックチェーン上に残す支援証明NFTが渡されます。クラブは、この仕組みが従来の寄付やスポンサーシップとは異なる新しい支援の形だと説明しています。

アビスパDAOでは、U-13の全選手分をデジタルカード「FUTURE ROAD」として公開しており、選手の姿を支援者が確認できる取り組みも並行して進められています。

柿谷曜一朗と鈴木惇が語る選手育成の経験

トークセッションに登壇する柿谷曜一朗さんは、4歳でセレッソ大阪のスクールに入り、アカデミーで育ってから16歳でプロ契約を結んだ人物です。2014年のワールドカップに出場し、スイスのFCバーゼルでもプレーしました。現在はサッカー解説やメディア出演を通じて、サッカーの魅力を伝える活動を続けています。

鈴木惇さんは、小学生のころからアビスパ福岡のアカデミーで育ち、年代別日本代表を経て、トップチームで主将を務めました。リトアニアでもプレーした経験があります。現役のプロサッカー選手として初めてグロービス経営大学院に入学し、MBAを取得しました。現在は福岡に戻り、アビスパDAO OBアンバサダーとして活動しています。

両者は同学年で、ともにアカデミーから世代のトップへ進み、ピッチの外にも活動の場を広げてきました。トークセッションでは、選手たちの目標や質問を交えながら、13歳だったころの自分、世代のトップで見てきた景色、うまくいかなかった時期、ピッチの外に広がった道について、それぞれの経験を語る予定です。

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柿谷曜一朗さんは、早くからプロの世界に入って、うまくいかない時期も多かったと振り返っています。それでもサッカーを続けられたのは、サッカーが好きで楽しかったからだという考えを示しています。

特別試合後のアドバイスと今後の予定

イベントでは、特別試合を観戦した後に、柿谷曜一朗さんと鈴木惇さんが選手たちへ直接アドバイスする時間も設けられます。プロの現役選手と元日本代表の経験を直接聞ける点が、今回の大きな特徴です。

アビスパDAOが5月に実施したアンケートでは、親子で相談して回答する形式で意見が集められました。その結果、プロやOBから直接アドバイスをもらえる機会と、いつもと違う環境での特別な試合の実現を望む声が最も多く寄せられたといいます。今回の企画は、そうした要望を反映したものです。

イベントは2026年12月20日（日）に開催されます。アビスパ福岡は、支援者の参加や申し込みに関する詳細を、アビスパDAOの専用アプリやクラブの案内を通じて周知していく方針です。