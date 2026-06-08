アニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」2026年4月放送開始！鈴代紗弓、青山吉能らキャスト発表

大学進学を機に学生寮に入寮した上伊那ぼたんが、寮長・砺波いぶきとの出会いをきっかけに酒の魅力に目覚め、寮の仲間たちと様々な酒を楽しみながら絆を深めていくガールズライフ・アニメ。2026年4月10日より放送。

大学進学を機に上京した 上伊那ぼたん は、学生寮「百合荘」に入寮する。 そこで出会った寮長の砺波いぶきは、いつも一人で酒を飲むクールな先輩。 秩父・芝桜まつりでハイボールを美味しそうに飲むいぶきに惹かれたぼたんは、初めての酒に挑戦する。

これがきっかけで酒の魅力に目覚めたぼたんは、寮の仲間たちと焼酎やワイン、ウイスキーなど様々な酒を楽しみながら絆を深めていく。 一方、過去の失敗から一人飲みにこだわっていたいぶきも、無邪気に酒を楽しむぼたんと過ごすうちに、次第に一緒に飲みたいと思うようになる。 本作は、塀氏による漫画を原作としたテレビアニメ。 監督は佐久間貴史、副監督は戸澤俊太郎、シリーズ構成・脚本を米内山陽子が務める。

キャラクターデザインは吉成鋼、サブキャラクターデザイン・メインアニメーターはみやちが担当。 アニメーション制作はスタジオブランが手がける。 キャストには、ぼたん役の鈴代紗弓、いぶき役の青山吉能をはじめ、郡上かなで役の寿美菜子、遊佐あかね役の天海由梨奈、北杜やえか役の富田美憂、張景嵐役の河瀬茉希が名を連ねる。 放送は2026年4月10日よりTOKYO MX、BS11ほかにてスタート。

酒をテーマにしたガールズライフ物語として、百合要素も盛り込まれた本作は、暖かな人間関係と共に成長する少女たちの姿を描く。 特に、酒を通じて感情を解放し、互いを理解していく過程が丁寧に描写される。 ぼたんの初心な反応といぶきのツンデレな態度のギャップも見どころの一つだ。 酒にまつわる知識や、実際に作中で登場するカクテルや酒の楽しみ方も紹介され、視聴者にとって新たな発見があるだろう。

日常のちょっとした幸せを酒と共に味わう、癒し系アニメとして注目を集めている。 さらに、本作の魅力はキャラクターの個性豊かな掛け合いにもある。 ぼたんの天真爛漫さ、いぶきのクールでミステリアスな雰囲気、かなでのしっかり者、あかねの優しさ、やえかの元気さ、景嵐のクールさなど、多彩なキャラクターが織りなすドラマは、視聴者を飽きさせない。 特に、酒のシーンでは、それぞれのキャラクターの隠れた一面が垣間見え、物語に深みを与えている。

アニメオリジナルのエピソードも追加される予定で、原作ファンも新規視聴者も楽しめる内容となっている。 音楽面でも、オープニングテーマやエンディングテーマが作品の世界観を盛り上げ、酒の席のほろ酔い気分を演出する。2026年春、百合と酒が交差する新感覚アニメが幕を開ける





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上伊那ぼたん 百合 酒 アニメ 2026年4月

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