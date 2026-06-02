アニメ『キャンディーカリエス』2026年4月放送開始！虫歯の妖精と少女のドタバタ親子コメディ

甘いもの大好きな少女アメと、彼女の口の中で暮らす虫歯の妖精カリエスの奇妙な親子関係を描くコメディアニメ。2026年4月15日よりTBS系「よるのブランチ」内で放送。

待望の新作 アニメ 『キャンディーカリエス』が、2026年4月15日（水）よりTBS系「よるのブランチ」内で放送開始となる。 本作は、甘いものに目がない少女アメと、彼女の口の中で暮らす虫歯の妖精カリエスが織りなす、ちょっぴり変わった親子 コメディ だ。

原作・監督は、WITSTUDIO所属の見里朝希氏が手掛け、独特の世界観とユーモアあふれるストーリーで注目を集めている。 あらすじは、甘いものが大好きな小学生アメ。 彼女の口の中には虫歯の妖精カリエスが住み着いており、アメのことを「ママ」と呼んで甘える。 カリエスは歯を家具にしたり、アメの身体を乗っ取ったりと自由奔放に振る舞い、アメはいつも振り回されっぱなし。

そんな彼女に「私はママじゃない！ 」と叫ぶアメだが、カリエスは「ママでしょ～。 あたしのためにお部屋用意してくれてるし、いつも甘いもの食べて育ててくれてるじゃん」と意に介さない。 そんな二人のドタバタな日常が描かれる。

主要キャストは、アメ役を佐藤みゆ希、カリエス役を武田華が務める。 他にもミカン役に引坂理絵、ビーフ役に矢部雅史、サメ役に齋藤彩夏、ハロルド役に松丸亮吾、狂人歯医者役に片桐仁、アメ母役に野呂佳代と、実力派声優陣が勢ぞろい。 スタッフは、副監督に森井ケンシロウ、脚本に西中千晶、編集に齋藤朱里、音響監督にえびなやすのり、音楽に帆足圭吾と、豪華な布陣が揃った。 アニメーション制作はTORUKU from WITSTUDIOが担当し、主題歌はIS:SUEの「Telepathy」が起用されている。

本作は、虫歯という身近なテーマをユーモラスに描きつつ、親子関係の新たな形を提示する。 カリエスの自由奔放なキャラクターとアメの困惑が織りなすコメディは、子どもから大人まで楽しめる内容だ。 放送は2026年春と、まだ少し先だが、既に期待の声が上がっている





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