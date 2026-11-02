アニメ映画『ニケ』声優堀田真由、羊文学との異例のコラボと静謐な演技法

声優の堀田真由が主演を務めるアニメ映画『ニケ』の日本初お披露目イベント。夏目監督との出会いや、羊文学による楽曲制作の舞台裏、静謐な演技への挑戦を詳しく伝える。

声優の 堀田真由 が主演を務める アニメ映画 『ニケ』の日本初お披露目イベントが実施され、製作陣と主演女優によるトークセッションが行われた。この作品は、 夏目監督 が手がけた独創的な脚本と、バンド「 羊文学 」による書き下ろし音楽が融合したユニークなプロジェクトである。堀田は、脚本の深みと 羊文学 の楽曲が作品の世界観をどのように底上げするかについて、その魅力を詳細に語った。

脚本への感動と羊文学との出会い

堀田真由は、夏目監督の脚本を読んだ際、非常に独創的な世界観と想像力豊かな構成に魅了されたことを明かした。彼女は、現実に存在しない世界線を描きながらも、そこに生きる登場人物たちが人間らしく、普遍的な感情を持っている点に感銘を受けたという。この力強い脚本に対して、自分自身の演技が負けていられないという強い刺激を感じたと振り返っている。

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また、羊文学の河西智美も、脚本を読んだ後の余韻のすごさを強調し、塩塚亮太と二人でカフェに数時間滞在してセリフの意味や登場人物の心情について議論していた当時の様子を懐かしそうに語った。この作品のために、羊文学は主題歌と挿入歌の合計6曲を書き下ろした。塩塚亮太は、10代の頃の自分と主人公のニケが重なる部分があると打ち明け、完成前の映像を見ながらイメージを膨らませる制作過程を楽しかったと述べている。

感情を排除した静謐な演技への挑戦

主人公のニケは、自分自身の居場所を探している孤独を抱えた少女として描かれている。アフレコ収録では、夏目監督から感情をあまり乗せず、あえて「棒読み」に近い状態で演じるよう指示があったと堀田は明かした。普段は映像演技で感情や機微を優先することが多いが、今回は感情を抜くという新境地に挑むことになった。この作業は初体験であったため、悩みながらも楽しく挑戦できたと充実感をにじませた。

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収録中は、何度も「もっとクールに、ダークに」という指示を受け続けたという。関西出身の堀田は、イントネーションについてもシビアなご指導を受けたと振り返り、その厳しさの中で演技の精度を高めていった経緯を語った。この静謐な演技スタイルは、視聴者にニケの複雑な心情を間接的に感じさせる効果を持っている。

音楽が引き出す余白とキャラクターの深み

堀田真由は、もともと羊文学の楽曲を愛聴していたこともあり、本作でコラボレーションできることを大変嬉しく思っていた。彼女は音楽の力を「偉大」と称え、アニメーションの表情や声優の演技だけでなく、余白の部分を底上げするパワーを持っていると指摘した。特に主題歌は非常に優れており、エンドロールが終わるまで作品を観てほしいと強く推奨した。最後のフレーズがオシャレでカッコいいという点にも言及し、羊文学の魅力に熱弁を振るった。

河西智美は、劇中のニケと実際に対面した際、堀田真由とのギャップに驚いたという。ニケの気持ちはひとつに定まらず、心の奥底に言えないものを抱えている状態であり、映像と声が合わさったことで、一言一言から多様な感情が伝わると賞賛した。河西はまた、堀田の低音の魅力にも触れ、「声の低音がかっこよくて、気持ちよく、ドキドキした」と照れ笑いを交えて評価し、互いへのリスペクトを示した。