アニメ『わたしの幸せな結婚』第二期：清霞と美世に思わぬ出来事が！

アニメ『わたしの幸せな結婚』第二期が放送中で、来春にも挙式を予定し穏やかな日々を過ごす清霞と美世に、思わぬ出来事が訪れます。清霞の母・芙由の激しい罵倒や、屋敷付近で目撃情報が増えている「鬼」と、国家転覆を企てる「異能心教」との交戦など、新たな展開が期待されます。

アニメ 『 わたしの幸せな結婚 』(原作:顎木あくみさん著、月岡月穂さんイラスト)の 第二期 (TOKYO MX 毎週月曜

22:30~)が放送中です。\本作の舞台となるのは、日本古来の美意識と西洋文明の流行が織りなすロマンの香り高い明治大正を思わせる架空の時代。継母たちから虐げられて育った少女・美世が、孤高のエリート軍人・清霞と出会い、ぎこちないながらも、互いを信じ、慈しみ合いながら、生きることのよろこびを知っていく――〝愛〟と〝異能〟が紡ぐ、異色のシンデレラ・ストーリー。第二期では、来春にも挙式を予定し、穏やかな日々を過ごすふたりに思わぬ出来事が訪れ……。「異能」の名家に生まれながらもその才を持たず、家族から虐げられて育った少女・美世は、これまでに数多の婚約者たちが逃げ出し〝冷酷な軍人〟と噂される久堂家当主・清霞のもとへ嫁ぐ。始まりは、誰もが不幸な結末を予測する政略結婚だった。だが、清霞は美世の偽りない純粋さに心解かれ、美世もまた、そんな清霞の芯にある優しさに心温められていく。「旦那さまの力になりたい」――。そう願うようになった美世は、亡き母の深い愛のもとに封印されていた「夢見の力」を開花させ、ついには清霞の危機を救う。ふたりはお互いの存在によって幸せを知り、末永く寄り添い合って生きていくことを誓うのだった。しかし、来春にも挙式を予定し、穏やかな日々を過ごすふたりに思わぬ出来事が訪れる。清霞の父・正清に招待され、隠居先の屋敷へ向かったふたりを待ち受けていたのは、清霞の母・芙由の激しい罵倒。美世は「久堂家の嫁」として認められるべく、奮闘する。そこにまとわりつく怪しい視線の理由も知らず......。ときを同じくして、屋敷の付近で相次いでいた「鬼」の目撃情報を調査していた清霞は国家転覆を企てる「異能心教」と交戦し......。「厄災が来る」――。帝都の平和を揺るがす、新たな事件..





アニメ わたしの幸せな結婚 第二期

