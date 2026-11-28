プレスリリース アニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラ SIN』より、アイウェアが受注生産商品で登場！

株式会社ムービックは『新世紀GPXサイバーフォーミュラ SIN』の新商品を、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等にて発売いたします。

F1を遥かに凌ぐスピードと性能、そしてAIによるサポート等、最先端テクノロジーを取り込んだマシンで競う次世代のモータースポーツを題材にした『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズは、1991年放送のTVシリーズ（全37話）以来、計4作のOVAシリーズ〔『新世紀GPXサイバーフォーミュラ11（ダブルワン）』（1992年）、『新世紀GPXサイバーフォーミュラZERO』（1994年）、『新世紀GPXサイバーフォーミュラSAGA』（1996年）、『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』（1998年）〕が送り出されました。35年前に見出されていた作品の魅力は、現代の視点で見ても決して色褪せることはなく、モータースポーツに即した世界観と魅力的なメカデザイン、手に汗握る熱いアクションは唯一無二の存在として現在もファンに熱く支持され続けています。

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『新世紀GPXサイバーフォーミュラSIN』よりシリーズ35周年を記念して、加賀城太郎をモチーフにしたアイウェアが登場！ フレーム前面と耳にかけるモダン部分には、「凰呀AN-21」を象徴するパープルをベースにしたカラーリングを採用。 モダン内側には「アオイZIPフォーミュラ」のチームエンブレムをさりげなくあしらった、こだわりの逸品。 パソコンやスマートフォンの画面を見る際に嬉しい「ブルーライトカットレンズ」を標準装備しており、お届け後すぐにPCメガネとしてご使用いただけます。 眼鏡店でレンズを交換すれば日常使いの「度付きメガネ」としてもご愛用いただけます。