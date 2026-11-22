アニプレックスが11月20日に劇場公開した『魔法使いの夜』の影響力により、原作ゲームのSteam同時接続数が過去最高の1211人を記録。関連グッズやセールも好調である。

アニプレックス は11月20日、 劇場アニメ ーション作品『 魔法使いの夜 』を日本の全国劇場にて正式に公開した。この劇場版の上映開始に合わせて、原作となるゲームソフト『 魔法使いの夜 』でも50％オフの大幅なセールが実施されている。劇場公開の効果もあり、 Steam プラットフォーム上での原作ゲームの同時接続プレイヤー数が過去最高の記録を更新するなど、原作ゲーム側にも大きな注目が集まっている状況だ。

劇場公開がゲーム同時接続数を過去最高に押し上げ

劇場アニメーション『魔法使いの夜』の公開という直接的な要因により、Steam版の『魔法使いの夜』において過去最高となる同時接続者数が達成された。SteamDBのデータによれば、同作の同時接続数の過去最高記録はこれまでリリース時の1049人であり、直近のピーク時でも480人程度にとどまっていた。しかし、日本時間11月21日23時頃には、過去最高となる1211人を記録している。現在の同時接続数はさらに伸び続けており、その日の終了までにさらに高い数字を記録する可能性が高い状態が続いている。

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TYPE-MOON制作の物語構造とキャラクター背景

『魔法使いの夜』は、TYPE-MOONが2012年にPC向けに発売したビジュアルノベル作品であり、舞台は1980年代後半の地方都市である三咲町だ。この町には、坂の上のお屋敷に二人の魔女が住んでいるというちょっとした噂が存在していた。メインキャラクターの静希草十郎は、現代に降りてきたばかりの田舎少年として描かれており、ある意味でタイムスリップしてきたような存在として、街の豊かさに感心しつつ地方都市での暮らしや高校生活に順応し始めていた。

しかし、草十郎はある日夜の街で魔術を使う女生徒の姿を目撃する。この一件をきっかけに、彼は現代を生きる魔法使いと魔女に関わる人生を歩むこととなる。華やかさと活力に満ちた時代の黄昏時を背景に、何もかもが違う3人の物語が描かれていく構成となっている。同作は奈須きのこ氏がシナリオおよび監修を、こやまひろかず氏がキャラクターデザインなどを担当しており、2012年にPC向けの全年齢向け作品としてリリースされた経緯を持つ。

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演出の評価と現代ゲーマーからの支持拡大

原作ゲームの内容はもちろんのこと、プレイヤーからは発売当時よりつくりものじ氏が手がけたスクリプトが高く評価されてきた。奈須きのこ氏による物語が、映画のような動きと迫力のある演出で表現されている点が特徴として挙げられる。本作の演出は、よくオーパーツなどとも表現されるほどの高いクオリティを誇り、2022年12月には画面のフルHD化やフルボイス化などを施した新バージョンがコンソール向けに登場した。

2023年にリリースされた同バージョンのSteam版では、記事執筆時点でSteamのユーザーレビュー7578件中98％の好評を得てステータス「圧倒的に好評」を獲得している。この高い評価により、現代のゲーマーからも高く支持されてきており、劇場公開を契機にさらに多くの新規プレイヤーが作品に触れる機会を獲得している。SNS上ではつくりものじ氏による演出や制作方法が改めて話題となるなど、劇場公開に合わせて再び作品全体として大きな注目を集めている状況だ。

セール成績とスマートフォン版リリースの成功

『魔法使いの夜』では、劇場アニメーションの公開に合わせてSteamおよびニンテンドーeショップにてゲーム版の50％セールが実施されている。記事執筆時点では、Steamの国内売上ランキングで4位、ニンテンドーeショップのNintendo Switchソフトダウンロードランキングで2位にランクインしている。この数字は、劇場版の影響がゲーム販売数の直接的な増加に貢献していることを示している。

また、11月20日にはスマートフォン版もリリースされており、記事執筆時点ではApp StoreおよびGoogle Playの国内有料ランキングでともに1位となっている。原作に触れたくなる内容が評判を呼んでいることもあり、劇場版をきっかけにゲーム『魔法使いの夜』のプレイヤー数も確実に増加している。アニプレックスとTYPE-MOONによるこのプロジェクトは、メディアミックスとしての相乗効果を最大限に発揮し、長期的な作品愛の拡大に成功していると言えるだろう。