アニソン界レジェンドきただにひろし、ONE PIECE主題歌「ウィーアー！」誕生秘話を語る

テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」の人気企画「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!」で、きただにひろしが1999年に発売された「ONE PIECE」主題歌「ウィーアー!」の誕生秘話を語りました。きただにはは、レコード会社から戦力外通告を受けていた時に仮歌の仕事が舞い込んできたことや、その仮歌がそのまま採用された経緯を明かしました。オーイシマサヨシは「ダイヤのA」の主題歌も仮歌から始まった経験を告白し、きただにひろしと共通点を持つことを語りました。

テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」の人気企画「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!」が17日までに更新され、大人気 アニメ 「 ONE PIECE 」の 主題歌 誕生秘話が明かされました。 この日はアニソン界のレジェンド・ きただにひろし が出演。同業のオーイシマサヨシから1999年に発売された「 ONE PIECE 」の 主題歌 である「 ウィーアー! 」の話題を振られると、「最初の曲ですね」と感慨深げに答えた。 きただには「1994年にJ-POPの3人組ユニットでデビューして、それから売れず。レコード会社から戦力外通告を受けて」と回想。「どうしようかと思ってた時に仮歌の話がくるんです」と、作曲家が作った曲のイメージを共有するために仮で歌を吹き込む“仮歌”の仕事が舞い込んできたと語った。

続けて「少年ジャンプで一番人気がある漫画がアニメになるんだと。田中公平先生から『コンペに出すからちょっと歌ってくれねえか』と仮歌を歌ってから」とアニソンシンガーとなった経緯を説明。オーイシは「その仮歌がそのままこの人でよくない?ってことになったんですよね」とそのまま採用されたと明かした。 すると、オーイシは「これね、僕ときただにさんの大きな共通点なんですよ」と切り出すと「僕も『ダイヤのA』の仮歌から始まったんですよ」と告白。「ダイヤのA」ではオーディションで歌ったものがオンエアされているようで、きただには「まじ!?そうなんや!」と目を丸めた。





アニメ 主題歌 きただにひろし ONE PIECE ウィーアー!

