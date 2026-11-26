ホイール操作が特徴的なiPodの懐かしさを想起させる、高品質なDACを搭載したデジタルオーディオプレーヤーの特集。さらに、ノートパソコン、マウス、ケーブルなど、Amazon限定の様々な家電・PC周辺機器の情報が含まれています。

ホイールをクルクル回して操作する「iPod」（iPhoneやiPadではなく）の気持ちよさを覚えている人はいませんか？ 筆者はその世代ではないですが、平成レトロがブームの今、あのアナログっぽい操作感にエモさを感じます。

DACはシーラス・ロジックの「CS43131」を4基搭載し、ヘッドホン端子は3.5mmシングルエンド（最大120mW@32Ω）と4.4mmバランス出力（最大425mW@32Ω）の両方を備え、最大768kHz/32bitのPCM音源とDSD512の再生に対応するなど、本格派です。 PCとつなげばUSB DAC（最大384kHz/32biのPCM対応）として機能し、LDAC、aptX HD対応のハイレゾワイヤレス送受信、AirPlay、DLNAなどもサポートした多機能機でもあります。

Advertisement

【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付きCIO フラットスパイラルケーブル CtoC PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイトAnker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応