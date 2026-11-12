アドバンテックRSB-3720とArmadillo Base OSの連携、東京エレクトロンデバイスが販売

アドバンテックの産業用コンピュータRSB-3720にアットマークテクノの組み込み向けLinux OS Armadillo Base OS（ABOS）を組み合わせたソリューションを提供する。東京エレクトロンデバイスが販売窓口となり、長期運用まで技術支援を行う。11月11日より無償評価版を公開中。

アドバンテック 株式会社は、同社の産業用コンピュータ「 RSB-3720 」に、 アットマークテクノ 株式会社が提供する組み込み向けLinux OS「Armadillo Base OS（ABOS）」を組み合わせた製品ソリューションを発表した。この統合システムにより、エッジデバイスにおけるAI推論処理の高速化と、長期的なシステム運用の安定性が同時に実現可能となる。販売および技術支援は、両社の代理店である 東京エレクトロンデバイス 株式会社が担当する。 東京エレクトロンデバイス は、ハードウェア機器からOSの導入、さらには長期的な運用保守に至るまで、一貫した技術面での支援体制を提供する方針である。

RSB-3720のAI性能と接続機能

今回組み合わせの対象となるRSB-3720は、アドバンテック製のシングルボードコンピュータである。その中核には、NXP社が開発するプロセッサ「i.MX 8M Plus」が搭載されている。このプロセッサには、最大で2.3TOPSの演算性能を誇るAI専用のプロセッサ（NPU）が内蔵されており、デバイス側で直接AIの推論処理を実行することができる。これにより、クラウドへの依存を減らし、低レイテンシでのリアルタイム処理が可能となる。

Also read ヤマハ発動機の体験型ブランドショールーム「Yamaha E-Ride Base」11月11日リニューアルオープン 一部展示車両はまたがっての記念撮影も可能に

また、RSB-3720は産業現場での多様な接続ニーズに対応するため、CAN、ギガビットイーサネット、USB、MIPI-CSIなどの通信インターフェースを備えている。これらの豊富な接続ポートにより、工場の自動化設備や監視カメラ、医療機器など、幅広い産業用アプリケーションへの組み込み利用が想定される。ハードウェア側の堅牢性と拡張性は、ABOSの柔軟なソフトウェア環境と相まって、複雑なシステム要件を満たす基盤となる。

ABOSの隔離技術と遠隔管理機能

ABOSは、組み込みシステムのセキュリティと運用効率を高めるために設計されたOSである。主な特徴の一つは、アプリケーションをコンテナ技術によって分離できる点にある。これにより、不要なインターフェースを無効化したり、特定のプログラムのみを実行環境に残したりすることができ、システム全体のセキュリティポ트를狭めることができる。不要な機能を排除することで、攻撃面を最小限に抑えることが可能となる。

Advertisement

さらに、機器管理サービス「Armadillo Twin」と連携させることで、複数の機器に対してソフトウェアを遠隔で一括更新（OTA）することが可能である。更新処理中に何らかのエラーが発生し、システムの起動や動作が失敗した場合、自動的に以前の状態へとロールバックする機能が搭載されている。この機能は、アクセスが困難な現場にある多数のデバイスを一括管理する際において、重大な障害を未然に防ぎ、運用コストを削減する上で極めて重要な役割を果たす。

さらに、OSの更新情報と、ソフトウェアの構成部品を一覧化したSBOM（Software Bill of Materials）を毎月定期的に提供するという点も特徴的である。コンポーネントごとの脆弱性情報を迅速に把握し、セキュリティホールへの対応を確実に行うための基盤となるデータを提供することで、企業のコンプライアンス遵守やリスク管理を支援する体制が整えられている。

無償評価版の公開と今後の展開計画

RSB-3720向けにABOSの無償評価版が11月11日に公開された。開発者やシステムインテグレーターは、アカウント登録を行うことでこの評価版をダウンロードし、実際のハードウェア上での動作確認や開発検証を行うことができる。特に商用版の提供はまだ行われておらず、まずは評価版を通じて技術的な親和性と性能を確認する段階である。アカウント登録という手順が必要となるため、本格的な導入を検討している企業は、早めに登録手続きを進めることが推奨される。

商用版の提供は2027年を予定しており、その前段階として技術的検証と市場の反応を見極める時期と捉えられる。また、アドバンテックおよびアットマークテクノの両社は、今後はインテルやAMDのプロセッサを搭載するx86アーキテクチャのエッジコンピュータにもABOSの対応を広げる計画を持っている。アーキテクチャの拡大により、より多くの種類の産業用PCや組み込みデバイスで、このOSのセキュリティ・管理機能を利用できる環境が整う見通しである。これにより、既存のx86ベースの産業設備からの移行や、新規構築におけるOS選択の幅が広がることが期待される。