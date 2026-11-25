アトレティコ・マドリー対バイキングの選手採点。フリアン・アルバレスが直接FKを決め、アレクサンダー・セルロートも得点。アトレティコがCLで2-0の勝利を収めた。

デュエルで優位に立ち、プレッシャーを受けても冷静だった。 活発な立ち上がりを見せたボトハイムをその後は封じ、空中戦は3回すべてに勝利。 ヘディングで5度クリアし、 バイキング の14本のクロスを実らせなかった。

この試合でアトレティコのセンターバック陣の中でも際立つ出来だった。 危険を素早く察知し、守備で8度貢献。65分にはジュリアーノ・シメオネのシュートチャンスを演出し、68分にはCKからのヘディングで自身も得点に迫った。 左サイドから絶えずチャンスをつくった。 完璧なタイミングでエリア内に走り込み、19分の先制点ではセルロートに折り返した。52分にはゴール上隅に向かう長距離シュートを放ち、ベルコに懸命のセーブを強いた。44分のカルドーソのチャンスではボールを浮かせて折り返し、ショートコーナーからはハンツコのヘディングも演出。

Advertisement

ただ、守備では4度ドリブルで抜かれた。 右サイドで鋭さと創造性を発揮。32分にはベルコに好セーブを強いる低いシュートを放ち、51分にはジョレンテの危険なクロスにつながる流れるような攻撃に貢献した。 後半開始直後にはジャンニ・ステンスネスの警告を誘い、57分に交代した。 バイエルン戦の敗戦を経て先発に復帰した主将は、持ち前の落ち着きで試合のテンポをつくった。16分には相手に当たったミドルシュートがわずかに枠の上へ。34分にはアルバレスの遠距離からのシュートを演出し、68分に退くまで中盤での攻守の切り替えを円滑にした。