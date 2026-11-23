アトレチコ・マドリードは22日、シメオネ監督（56）がヘタフェ戦の勝利により、スペインリーグ史上、最も勝利数の多い監督になったと伝えた。Aマドリードは22日に… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Aマドリードは22日にアウェーで行われた スペインリーグ 第13節でヘタフェと対戦し、バエナ、カルドーゾ、グリマルド（PK）のゴールで3－0の快勝を収めた。 これにより シメオネ 監督は スペインリーグ で通算345勝目を挙げ、ルイス・アラゴネスの344勝を上回り、同リーグ史上の最多勝利数を記録した監督となった。

一方、ルイス・アラゴネスはAマドリード、バルセロナ、ベティス、エスパニョール、マジョルカ、セビリア、バレンシア、オビエドの8クラブで計757試合を戦い、344勝を挙げていた（勝率45％）。 シメオネ監督の就任後、この状況は一転する。

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初年度は成績不振の前任者の後任を務めたため、リーグ戦5位に終わり、欧州リーグ出場権獲得にとどまったが、それ以降、バルセロナやレアル・マドリードと優勝争いをするチームへと変貌（へんぼう）を遂げた。 12−13年シーズンから14季連続で欧州チャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得し、これまでにスペインリーグと欧州リーグ2度の優勝を含む8タイトルを獲得した。 さらに、13−14年シーズンと15−16年シーズンには欧州CLで決勝進出を果たしている（※どちらもRマドリードに敗北）。 （高橋智行通信員）