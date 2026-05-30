アトレティコ・マドリードがバルセロナのスター選手をパロディ化した「新加入選手」を発表

アトレティコ・マドリードはバルセロナのスター選手をパロディ化した「新加入選手」を発表し、声明でバルサの工作を批判した。クラブはバルセロナのラミン・ヤマル、ラフィーニャ、ペドリが自軍ユニフォームを着た加工画像を投稿し、SNSでユニークなキャンペーンを行った。さらにクラブは、バルサの3人へ皮肉な「オファー」を提示した。

アトレティコ・マドリード は、 バルセロナ のスター選手をパロディ化した「 新加入選手 」を発表し、声明で バルサ の工作を批判した。 金曜日、クラブは バルセロナ の ラミン・ヤマル 、 ラフィーニャ 、 ペドリ が自軍ユニフォームを着た加工画像を投稿し、SNSでユニークなキャンペーンを行った。

さらにクラブは、バルサの3人へ皮肉な「オファー」を提示した。 ヤマルにはコンサートチケット、年間会員権、ひまわりの種を提案し、自軍の移籍噂が非現実的だと強調した。 このキャンペーンはネットですぐに話題となり、夏にアルヴァレスがバルセロナへ移籍するという報道が続く中、アトレティコの対応の一環となった。 クラブはSNSで強い口調の声明を出し、「この偽投稿を作るのに5分しかかからなかった。

現実も改変される時代だ」と述べた。 特にバルサに関する情報は鵜呑みにしないでください。 また、FCバルセロナのスポーツディレクターにブラジル市場でのスカウトチーム参加を打診したという報道は事実無根である。 アトレティコ・デ・マドリードがそんなことをするはずがない。

しかしここ数か月、我々は特定の選手に対する執拗な中傷キャンペーンにさらされてきた。 アトレティコが断固たる姿勢を示す バルセロナへの移籍噂が絶えないが、アトレティコはアルバレスの売却を否定。 クラブは買い手を牽制するため、このアルゼンチン代表に1億3000万ポンドの評価額を提示。 マドリード側は、噂が市場価値を下げ、選手に圧力をかける狙いがあると見ている





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