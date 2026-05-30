アトレティコ、バルセロナのアルバレス獲得報道に反撃 パロディキャンペーンで挑発

アトレティコ・マドリードは、バルセロナがフリアン・アルバレスの獲得に興味を示しているという報道に対して、SNS上でパロディ動画や加工画像を投稿するキャンペーンを展開。バルセロナの選手らを「新加入選手」として揶揄し、クラブとしての原則を強調する声明も発表した。アルバレスの売却方針を坚持しつつ、噂の影響力を undermines するための戦略的対応と見られる。

アトレティコ・マドリード は、 バルセロナ が フリアン・アルバレス に興味を示しているという報道を受けて、 バルセロナ のスター選手をパロディ化した「新加入選手」を発表した。 さらに、 バルセロナ がアルゼンチン人フォワードの精神を乱すためのキャンペーンを展開していると批判した。

アトレティコ・マドリードは金曜日、SNSでユニフォーム加工画像を投稿するユニークなキャンペーンを実施した。 対象はバルセロナのラミン・ヤマル、ラフィーニャ、ペドリである。 これはアルバレスのバルセロナ移籍報道を揶揄するのが目的で、さらに同クラブはバルセロナの選手たちに皮肉な「オファー」も提示した。 ヤマルにはコンサートチケット、年間会員権、ひまわりの種を「提案」し、自軍の移籍噂が非現実的だと強調。

パロディ動画で「ブラウグラナ」をからかった。 このキャンペーンはインターネットですぐに話題となり、夏にアルバレスがバルセロナへ移籍するという報道が続く中、アトレティコの対応の一環となった。 クラブはSNSで強い口調の声明を出し、「この偽投稿は5分で作った。 現実さえ変えられる時代だ」と述べた。

特にバルセロナに関する情報は鵜呑みにしないでほしい。 計算されたリーク、フェイクニュース、侮辱、でっち上げ報道、試合前の電話……それでも我々は審判副会長を雇うことも、政治的便宜で選手登録することもない。 リスペクトと価値観を忘れないでほしい。 バルセロナへの移籍噂が絶えないが、アトレティコはアルバレスを売却しない方針を堅持している。

報道では、同クラブは買い手を牽制するため、このアルゼンチン代表に1億3000万ポンドの評価額を付けているという。 マドリードのクラブは、これらの噂が彼の市場価値を下げ、選手に圧力をかける狙いがあると見ている





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アトレティコ・マドリード バルセロナ フリアン・アルバレス 移籍噂 パロディキャンペーン

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