アトレティコ・マドリード、PSGのイ・ガンイン獲得に意欲 移籍金3500万ユーロ

アトレティコ・マドリードが、PSGに所属する韓国代表MFイ・ガンインの獲得を目指している。シメオネ監督が高く評価する同選手はスペイン復帰を希望。PSGは3500万ユーロのオファーがあれば交渉に応じる方針で、移籍はワールドカップ後に実現する可能性が高い。

アトレティコ・マドリード は、ディエゴ・ シメオネ 監督の指示で、パリ・サンジェルマン（ PSG ）のミッドフィールダー、 イ・ガンイン を今夏の補強候補としてリストアップしている。 韓国代表のMF イ・ガンイン はスペインへの復帰を希望しているとされ、 PSG は3500万ユーロ（約3000万ポンド、4000万ドル）という評価額に相当するオファーがあれば、移籍交渉に応じる構えを見せている。

この情報によると、アトレティコは中盤の強化を今夏の大口補強項目として計画しており、イ・ガンインを最優先候補の一人に挙げている。 PSG所属のMFイ・ガンインは現在、2026年ワールドカップを目指す韓国代表の一員として北米でプレーしているが、スペインのリーグ復帰には前向きな姿勢と報じられている。 シメオネ監督は、この25歳の選手の高い技術力と多才なプレースタイルを高く評価しており、アトレティコは昨季、中盤の創造性に不安定さが見られたため、その活性化を大きな期待を寄せている。

PSG側は、適切な移籍金が提示されれば移籍を許可する方針であり、具体的な金額として3500万ユーロが取り沙汰されている。 イ・ガンインはパリとの契約をあと2年残しているが、昨季の欧州主要大会において出場機会が限られていたことから、クラブにおける将来性は不透明な状況にある。 彼はフランス移籍以前に、スペインのバレンシアやマヨルカでプレーした経験があり、そのためラ・リーガへの復帰を希望していると見られている。 さらに別の報道では、PSGはイ・ガンインが今夏に退団する可能性に備え、後任のMF獲得に向けた動きを既に開始したとされる。

その最有力候補としてモナコのマグネス・アクリュッシュの名が挙がっており、リーグ・アンでの精彩あるプレーが高く評価されている。 この動きは、若手のフランス人選手獲得に注力し、将来のチーム基盤を固めようとするPSGのクラブ方針と合致している。 ただし、イ・ガンインは現在、代表チームの行動に専念しているため、移籍交渉が本格化するのは、ワールドカップ終了後になる見込みである。 韓国代表はグループAの初戦でチェコに2-1で勝利し、6月19日にはエスタディオ・グアダラハラでメキシコと対戦する予定だ。

この記事は、移籍市場における重要な動きとして、アトレティコの補強意志とPSGの売却方針、そして選手自身の希望が絡み合う複雑な構図を伝えている。 イ・ガンインの去就は、今夏のヨーロッパ移籍市場で注目される案件の一つとなるだろう。 アトレティコは長年指揮を執るシメオネ監督の戦術に合致する選手を探しており、創造性豊かなMFを欲している。 一方、PSGは高額な移籍金を得てチーム刷新を図るとともに、若手育成にも力を入れる方向だ。

イ・ガンイン自身は、より多くの出場機会と競争の激しい環境を求めており、スペイン復帰がその答えとなるかもしれない。 今後の動向から目が離せない





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イ・ガンイン アトレティコ・マドリード PSG 移籍 シメオネ ラ・リーガ

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