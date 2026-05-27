アトレティコ・マドリードはチーム再編に向けて準備を進める

アトレティコ・マドリードは、マテウ・アレマニ氏の下、今夏のチーム再編へ準備を進めている。チームは、次期移籍市場への準備を開始し、チャンピオンズリーグ準決勝で敗退し、ラ・リーガ4位に終わった。アレマニーは、MLSへ移籍するグリーズマンの後任を探し、チーム刷新という難題に直面している。このワールドカップ優勝選手の獲得競争は、夏の移籍市場を盛り上げている。パリ・サンジェルマン、バルセロナ、アーセナルが興味を示す。PSGは、この万能攻撃手をチャンピオンズリーグ制覇メンバーに追加する理想的な補強と見る。チームは土曜の決勝でアーセナル戦に備えている。2030年に契約が切れるストライカーの移籍には、1億ユーロを大きく上回る史上最高移籍金が掛かる見込みだ。その資金でアレマニーは、今夏マンチェスター・シティを去るシルバやトッテナムのDFロメロなど、トップ選手を獲得できる余地ができる。シメオネ監督は「彼は判断できる年齢で、もう決断しているだろう」と語った。

アトレティコ・マドリード は、 マテウ・アレマニ 氏の下、今夏の チーム再編 へ準備を進めている。 記録的なオファーがあれば FWジュリアン・アルバレス の放出も検討し、 アントワーヌ・グリーズマン の退団で低迷する ディエゴ・シメオネ 監督率いるチーム再建のため、 ベルナルド・シルバ や クリスティアン・ロメロ 獲得の資金を確保する。

ビジャレアルに5-1で敗れ、過酷なシーズンを終えたアトレティコは、次期移籍市場への準備を開始した。 チームはチャンピオンズリーグ準決勝で敗退し、ラ・リーガ4位に終わった。 アレマニーは、MLSへ移籍するグリーズマンの後任を探しながら、チーム刷新という難題に直面している。 このワールドカップ優勝選手の獲得競争は、夏の移籍市場を盛り上げている。

パリ・サンジェルマン、バルセロナ、アーセナルが興味を示す。 PSGは、この万能攻撃手をチャンピオンズリーグ制覇メンバーに追加する理想的な補強と見る。 チームは土曜の決勝でアーセナル戦に備える。2030年に契約が切れるストライカーの移籍には、1億ユーロを大きく上回る史上最高移籍金が掛かる見込みだ。 その資金でアレマニーは、今夏マンチェスター・シティを去るシルバやトッテナムのDFロメロなど、トップ選手を獲得できる余地ができる。 シメオネ監督は「彼は判断できる年齢で、もう決断しているだろう」と語った





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