アトラスライオンズの軌跡: モロッコが世界を驚かせたワールドカップの叙事詩

モロッコ代表チームが1970年から続く戦いを経て、2022年カタールW杯でアラブ初の準々決勝進出を果たした感動の物語。団結と誇りが生んだ奇跡。

アトラスライオンズ の愛称で親しまれる モロッコ 代表チームの ワールドカップ における戦いの軌跡は、まさに感動と驚きに満ちた叙事詩である。 その物語は1970年、メキシコの乾いた砂漠で幕を開けた。

以来半世紀にわたり、モロッコは幾度となくワールドカップの舞台に挑み、その度にアフリカとアラブ世界の誇りを背負ってきた。2022年、カタールで開催された大会では、アラブ初のワールドカップ開催国という特別な背景の中、モロッコは新たな歴史を刻むこととなる。 大会前、スペインメディアはグループFを「眠りのグループ」と評し、得点の少なさを揶揄した。 しかし、この眠りから覚醒したアトラスライオンズの咆哮は、世界を震撼させたのである。 グループステージ第2戦、モロッコは前回大会準優勝のベルギーを2-0で破る番狂わせを演じた。

続くカナダ戦も2-1で勝利し、1986年以来となるグループ首位通過を果たす。 この快挙に、アラブ世界は熱狂した。 エジプト、サウジアラビア、ヨルダン、UAEなど、各国のファンがモロッコを応援し、ブルジュ・ハリファはモロッコ国旗の色に染まった。 しかし、真の試練はベスト16で待っていた。

相手は2010年王者スペイン。 圧倒的なボール支配率を誇る相手に対し、モロッコは120分間、組織的な守備で耐え抜き、PK戦へと持ち込む。 GKヤシン・ブヌーがスペインのPKを2本ストップする神業を披露し、最後はアクラフ・ハキミがチップキックで決着をつけた。 この勝利により、モロッコはアラブ諸国として初めてワールドカップ準々決勝に進出した国となった。

この成功の裏には、団結と誇りがあった。 大会3か月前に就任した若き監督ワリド・レグラギは、選手たちにこう宣言した。

「優勝を信じない者は来るな」。 彼はチームに一体感を植え付け、報奨金を巡る内部対立を抱えるポルトガルとは対照的に、モロッコは飢えと誇りで結束していた。 準々決勝ではポルトガルを破り、さらに歴史を進む。 モロッコの躍進は、アラブ世界に計り知れない誇りをもたらした。

カイロの街角では数百万人が歓喜し、ベイルート、リヤド、アンマンでも同様だった。 この物語は、単なるサッカーの勝利ではなく、不屈の精神と信念が成し遂げた奇跡の記録として、永遠に語り継がれるだろう





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