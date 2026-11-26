弁護士法人AdIreは、委託先のメール配信サービス「メール商人」が第三者の不正アクセスを受け、Web問い合わせフォームから収集した約1828件の個人情報が漏えいしたと発表した。同社は不審な通信への注意を呼び掛けている。

弁護士法人AdIre（アディーレ）法律事務所は11月25日、Webサイトの問い合わせフォームから連絡した人の氏名や電話番号などの個人情報約1828件が外部に漏えいしたと発表した。

委託先のイー・エム・ズィーが提供するメール配信サービス「メール商人」が、第三者による不正アクセスを受けたため。 問い合わせの時期やフォームによって入力内容は異なるが、氏名、メールアドレス、電話番号、都道府県、性別、生年月日、法人名・業種・担当者名、学校名・自治体名、問い合わせの内容、連絡に関する希望などが漏えいしたという。11月12日、メール商人のサーバが不正アクセスを受け、保存していた情報の一部が外部に持ち出された。

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同事務所は同日、イー・エム・ズィーの公表で事態を把握し、同サービスを使っていた問い合わせフォームを停止したうえで、同社に調査と報告を求めた。11月25日、漏えいの事実と情報の範囲が判明した。 対象者には順次個別に連絡する。 同事務所や弁護士を名乗る不審なメール、SMS、電話などが届くおそれがあるとして、心当たりのない連絡ではURLへのアクセス、添付ファイルの開封、個人情報やパスワードの入力、金銭の支払いなどをしないよう呼び掛けている。