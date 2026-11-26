アディーレ法律事務所は11月25日、ウェブサイトの一部の問い合わせフォームを通じて受け取った個人情報約1828件が漏えいしたと発表した。事務所がフォームに使っていた外部のメール配信サービス「メール商人」が不正アクセスを受けた。

漏えいの対象となったのは、2023年1月1日から2026年11月11日までに、取材・出演の依頼や法教育教材の申し込み、過去の法律相談に関する問い合わせなどのフォームを利用した人の個人情報だ。

漏えいした情報は利用したフォームや時期によって異なり、氏名、メールアドレス、電話番号、性別、生年月日、問い合わせ内容などが含まれる。 クレジットカード情報や銀行口座情報は含まれていない。 アディーレによると、イー・エム・ズィーが運営する「メール商人」のサーバーが11月12日に不正アクセスを受けた。 アディーレは同日、対象の問い合わせフォームを停止し、25日に情報漏えいの範囲を確認した。

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アディーレ自身のシステムへの不正アクセスは確認されていないという。 で、メールの配信先リストが外部に持ち出されたほか、利用企業が一斉配信したメールの本文も不正に書き出されたことを明らかにした。 対象となる企業数や情報の件数は、同日時点で確認中だった。 アディーレは対象者に順次、個別に連絡する方針だ。