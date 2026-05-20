アディダス『ボストン 13』 vs 『エヴォ エスエル』の比較対決

アディダスは『ボストン 13』と『エヴォ エスエル』を比較対決します。前者のものはレースやトレーニングに対して着用するオールラウンドモデルです。専ら反発性と軽量で greu گیرを備えた高機能を必要とするようなトレーニングシューズの『エヴォ エスエル』と比べると反発性を quelque peu szybkiegoします。

ランニングシューズ、『エヴォ エスエル』と『ボストン 13』の比較対決です。 『ボストン 13』は、レースやトレーニングにおいてもラストまで最適なペースをサポートするオールラウンドモデル。1982年に発売されたアディダスのロングセラーシリーズでありました。

ミッドソールには二層構造で、トップにはライトストライクプロを採用し、底には少し硬めのライトストライクを使用。 その間にグラスファイバー製5本指ロッドが挟まれています。 一方、『エヴォ エスエル』はスーパートレーナーと呼ばれる高い反発性と軽量なトレーニングシューズです。 バウンシーなライド感があり、高い反発のおかげでグイグイと進んでいける感覚が得られます。

また、通常よりは若干速く走れるので、走っているだけで楽しいと感じる人も多いはずです。 『ボストン 13』は反発性は控えめですが、程よい推進力があり、安定性に優れています。 しかし、足の動きを捉える感覚は MARCIDASが発生します。 これに対して、『エヴォ エスエル』は若干爪先が狭い（と筆者は感じました）可能性があります。

また、 langen距離でecondになり反発をコントロールするのが難しくなってしまうと筆者の場合です。 この点に関しては、ハーフサイズの上げ利用の可能性もあります。 これでは、5kmまでを楽しく走るなら『エヴォ エスエル』を選び、距離が長くなれば長くなるほど選択が『ボストン 13』に偏していそうです。 脚力の個人については、トレーニングにおいてはOPSを完全に使うことができる個人はまた『エヴォ エスエル』でも問題なく長い距離を走れる可能性があります。 試着をすべきだと思います





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『ボストン 13』vs『エヴォ エスエル』：オールラウンドモデルvsトレーニングシューズの比較この記事では、アディダスが誇るロングセラーシリーズのオールラウンドモデルである『ボストン 13』と、高い反発性と軽量製を備えたトレーニングシューズ『エヴォ エスエル』を比較しています。それぞれの足の動きや特徴、長距離の走り方などについて、ランナーの視点から分析しています。

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