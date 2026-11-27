アップルが2027年前半に発売するとうわさの標準モデル「iPhone 18」と「iPhone Air 2」の、ディスプレーに使う有機ELパネルの量産が2026年末から2027年1月にかけて始まるという。

アップルが2027年前半に発売するとうわさの標準モデル「iPhone 18」と「iPhone Air 2」の、ディスプレーに使う有機ELパネルの量産が2026年末から2027年1月にかけて始まるという。

韓国メディアETNewsが11月18日に報じた。 アップルはiPhone 18シリーズから上位のProとPro Maxを2026年後半に、標準モデルとAirを2027年前半に分けて発売するとされ、今回はその分割スケジュールのもとで初めての春の発売になるとみられている。 韓国のパネルメーカー各社は、3月と見込まれる発売に合わせて生産計画を立てているとのこと。 ただし発売時期や分割スケジュールは、アップルが公式に発表したものではない。

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事情に詳しい業界関係者は、「パネルメーカーは年末まで、付加価値の高いPro、Pro Max、iPhone Duo向けの生産を優先している」と話しているそうだ。 標準モデルとAir向けのパネルは必要な数が少なく、製造もそれほど複雑ではないため「12月下旬から1月にかけて量産を始める戦略だ」という。 なお、iPhone Air 2についてはサムスンディスプレーが単独でパネルを供給するという。 ただし、Air 2向けの有機ELパネルの受注は限定的になるとみられている。