アップル、11月6日に新型MacBook Proを発売 有機ELと液晶の2モデルを用意

アップルが11月6日に新型MacBook Proを発売します。タッチ操作対応の有機ELモデルと液晶モデルの違いは、搭載チップ、ディスプレイサイズ、バッテリー駆動時間に表れます。購入前にM6の対応有無と14インチ・16インチの選択肢を確認することが欠かせません。

アップル は11月6日に、新型のMacBook Proを発売します。今回の新製品は、タッチ操作に対応した 有機ELディスプレイ を搭載する「PROLED XDRディスプレイ搭載MacBook Pro」と、液晶のLiquid Retina XDRディスプレイを搭載する「Liquid Retina XDRディスプレイ搭載MacBook Pro」の2系統で構成されています。液晶モデルには、最新のAppleシリコン「M6」を組み合わせたモデルがあります。

両者の違いは、ディスプレイの方式だけではありません。搭載できるチップ、選べる画面サイズ、公称のバッテリー駆動時間にも差があります。購入を検討している人にとっては、どの方式を選ぶかで選択肢が大きく変わる発表です。

Also read 予算1億円→「137億円」へ急拡大 厚労省が医療サイバー防衛を異例の強化

有機ELモデルと液晶モデルで選べるチップが異なる

有機ELモデルで選べるAppleシリコンはM5 ProとM5 Maxで、M6は選択できません。最新のM6を選びたい場合は、この時点で有機ELモデルは対象外になります。

一方、液晶のMacBook Proには、M6、M5 Pro、M5 Maxのモデルがあります。同じMacBook Proでも、ディスプレイの方式によって選べるチップの幅が違う点が、今回の発表で最も分かりやすい特徴です。

Advertisement

購入の順番としては、まず有機ELか液晶かを決め、そのうえで必要な性能に合うチップを確認するのが整理しやすい方法です。タッチ操作を使いたいのか、M6の性能を重視したいのかによって、候補が自然に絞られます。

14インチと16インチのサイズ選択とカラーの違い

M6モデルのディスプレイサイズは14インチのみです。16インチを希望する人は、M6を搭載したモデルを選べない点に注意が必要です。

M5 ProとM5 Maxなら、有機ELと液晶のどちらでも14インチと16インチが選べます。持ち運びやすさを優先するか、作業画面の広さを優先するかによって、サイズの判断が変わるでしょう。

カラーバリエーションはスペースブラックとシルバーの2色です。どのディスプレイ方式やチップを選んでも、この2色から選ぶ形になります。色の好みと、チップやサイズの条件を組み合わせて検討すると、購入後のギャップを減らせます。

バッテリー駆動時間は有機ELだから短いわけではない

14インチの公称ビデオストリーミング再生時間は、液晶のM6モデルが最大24時間です。ここでいう公称時間とは、メーカーが示す条件での目安で、実際の使い方によって変わる可能性があります。

Advertisement

同じチップ同士で比べると、M5 Proは液晶・有機ELとも最大22時間です。M5 Maxは両方式とも最大20時間で、ディスプレイ方式による差は示されていません。

そのため、有機ELモデルだからバッテリー駆動時間が短くなる、というわけではありません。数字を見る際は、ディスプレイの方式よりも搭載チップの違いが駆動時間に反映されている点を押さえておくと、比較がしやすくなります。

11月6日の発売に向けて確認したい選択ポイント

発売日は11月6日です。購入を検討する場合は、この日程を基準に、店頭や公式の販売情報で最新の条件を確認するとよいでしょう。

整理すると、有機ELモデルはM5 ProかM5 Maxから選べ、液晶モデルはM6、M5 Pro、M5 Maxから選べます。画面サイズは、M6が14インチのみで、M5 ProとM5 Maxは14インチと16インチから選べる構成です。

タッチ操作を重視するなら有機ELモデル、最新のM6を使いたいなら液晶モデルが候補になります。14インチでバッテリー駆動時間を長く保ちたい場合は、液晶のM6モデルの最大24時間という数字が一つの判断材料になるでしょう。