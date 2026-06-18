アップアップガールズ（仮）の新曲「Wa! Ha! Ha! Ha!」がリリース

アップアップガールズ（仮）の新曲「Wa! Ha! Ha! Ha!」は、キャッチーなフレーズと中毒性のあるメロディが印象的な楽曲です。

アップアップガールズ（仮）の新曲「Wa! Ha! Ha! Ha!

」は、キャッチーなフレーズと中毒性のあるメロディが印象的な楽曲。 歯をテーマに「寝る前のチョコ」「歯磨きが面倒くさい」など、誰もが共感できる日常のワンシーンをユーモラスに描きながら、「今日くらいはいいか」という甘えに流されず、前向きに行動することの大切さを歌っている。 この曲について、メンバーの松永ちとせは「この曲はほとんど『Ha! 』しか言ってないので、自然と歯が出たかわいい笑顔になって歌えるのもポイントです！

」とコメントしている。 現体制3曲目の新曲をリリースさせていただくことになりました！ そして3曲目にしてなんと！ テーマは歯！

Teethです！ 今までたくさんの幅広いテーマで楽曲を作っていただいてきたアップアップガールズ（仮）ですが、ついに、歯の曲ができました！ この話を最初に聞いたときは、なぜ……歯……!? と思いましたが、誰もが生活に欠かせない歯みがきが楽しくなるような、あなたの生活も彩れるような楽しい楽曲になっています！

歯医者さんが嫌いすぎて大暴れして親を困らせていた幼少期の私にも聞かせてあげたいです！ この曲を聴きながら朝昼晩欠かさず歯みがきをして、朝昼晩必ずアプガのことを思い出してくださいね！ この曲を初めて聴いた時、私はすごく驚きました!! すごく斬新で面白い！

というのが第一印象です。 皆さんも真似しやすい振り付けがあるので、ぜひ私たちと一緒に踊っていただきたいです！ ライブでは、コミカルな振付にも注目です





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