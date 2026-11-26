うつ病やPTSD、パーキンソン病などを診断する脳スキャン技術を開発するスタートアップのHemispheric。目指すのは、血液検査並みに安価で手軽な脳検査の実現だ。

認知障害の診断においては、患者に軽量の脳波測定ヘッドセットを装着させ、タブレット上のアプリを操作して約15分間脳の電気活動を測る。 Hemisphericによれば、その後も同社のAIモデルが信号の分析と診断、治療効果の予測を通じた最も有効な介入方法の選択、治療経過のモニタリングにおいて臨床医をサポートする。

肺がんなどの診断を支援するAIツールはすでに臨床現場で実用化されており、欧州では治療開始までの時間短縮にも貢献している。 一方、OpenAIやAnthropicなどのAI大手も医療分野への進出を加速させており、この分野で事業を展開するスタートアップにとっては競争が激化中だ。 Hemisphericがアーリーステージの資金を調達した先は、米国とイスラエルのベンチャーキャピタルや、Uberの初期ラウンドを支えたハワード・モーガンなどの個人投資家である。

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獲得した資金は、政府機関や医療機関および製薬企業との提携強化、米国での人材採用拡大、規制当局の承認取得に向けた取り組みに充てる予定だという。 また、モデルの性能向上のため、今後は数百万人規模の脳データを集める計画だ。 従来の脳波計を使うよりも自社のAIモデルにとって有用性の高いデータを集めるため、独自の脳スキャナーの開発も進めている。