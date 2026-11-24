アップルがSiriを自律型AIエージェントへ刷新する動きを加速させており、削除された求人情報や内部の兆候から、能動的なアシスタント開発が進んでいることが示唆されている。

AI製品の投入に二の足を踏んできた アップル （Apple）が、ついに独自の AIエージェント の開発に動き出した。 Siri を自ら先回りして働くアシスタントへ作り替える構想に、早々に削除された求人情報、子会社がテスト中のAIサーバーアプリ。

手がかりは次々と見つかっている。 自社チップの強みは、高まるソブリンAI需要にも刺さり得る。 さんざん待たされたユーザーに、待った甲斐はあるのか。 価値あるAI製品の投入にずっと二の足を踏んできたアップルが、ついに重い腰を上げ、アップルがこの方向へ動いてきたことをうかがわせる兆候は、いくつかある。

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ブルームバーグによると、アップルのジョン・ターナスCEOは11月9日、ソフトウェア部門トップでAI懐疑派とも報じられてきたクレイグ・フェデリギに、同社のAIロードマップを加速させるようはっぱをかけた。 その一環が、だ。 同社で最も批判を浴びてきたツールの1つを、言われてから動く受け身のアシスタントから、エージェント機能を備えて自ら先回りするアシスタントへ作り替える。 つまり、ユーザーのカレンダーやリマインダー、テキストメッセージにアクセスし、として立ち回る可能性がある。

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メタ（Meta）のMuse、オープンAI（OpenAI）のDots、そして近く登場するアンソロピック（Anthropic）のDuetと同じような役回りである。 だ。 募集していたのは、「能動的なエージェント型AIアシスタント」に携わるシニアエンジニアリングマネジャー。 求人によれば、アップルが開発中のシステムはコードを扱い、インターネットを使い、アプリを制御し、「ユーザーに代わってデバイスを操作する」という。 この求人は、その後削除された。