大阪市生野区の家庭用ミシンメーカーアックスヤマザキが米国市場に本格参入。特許戦略に加え創業80年の実績を無形資産として競争優位に転換する戦略を解説。

大阪市生野区 に本社を置く創業80年の家庭用ミシンメーカー、 アックスヤマザキ が 米国市場 への本格進出を開始した。48歳の 山崎一史 社長率いる同社は、日本市場で培った成功体験を捨てるだけでなく、現地の生活文化に合わせて商品の価値を再定義している。今回の進出は単なる販路拡大ではなく、長期的な付加価値の創出を目指す重要な転換点となっている。

限られた資源で挑む知財戦略の限界

海外市場では模倣品との競争が避けられないため、中小メーカーは自社の技術や商品をどう守るかが課題となる。アックスヤマザキはこれまで特許や意匠、商標などの知的財産権を活用してきた。今回の米国進出では、新ブランド「SEW VOYAGE」の商標についても米国で権利保護を図っている。しかし、特許庁の指摘通り、企業の知財戦略には技術を権利化するだけでなく、あえて出願せずにノウハウとして秘匿する選択肢もある。

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山崎社長は、権利化の選択にとどまらない競争力の重要性を強調する。何でもかんでも商標を出願したり特許を申請して守りを固める戦略は、限られた経営資源を持つ中小零細企業にとっては現実的ではないと考える。訴訟を起こす体力が乏しい同社にとって、特許で保護された後に発生する法的闘争のコストは重荷となる可能性があるためだ。山崎社長は、そういう戦略を取っても現実的ではないと断じる。

80年の歴史を無形資産の武器へ転換

では、特許や商標に加えて何を競争力の源泉とするのか。山崎社長は、創業80年の歴史、日本で積み上げた販売実績、国際的なデザイン賞の受賞歴、そして独自の商品を生み出す企画開発力を挙げている。同社の小型ミシンシリーズは国内で累計15万台以上を販売しており、国際的なデザイン賞も受賞している。商品を模倣されたとしても、日本の実績や過去のデザイン賞といったブランドまでは再現できないと自信を持つ。

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小型ミシンの開発において、同社は顧客の声を基に一般的なミシンの機能追求だけでなく、より手軽で身近になるための工夫を重ねてきた。長年の技術の蓄積と顧客の需要を捉える企画開発力が、この競争力を支えている。山崎社長は、特許や商標は重要な手段ではあるが、それよりも大事なのは会社としての背景や思い、実績だと述べている。模倣されても選ばれる企業になることが最終的な目標である。

この戦略は、権利保護に加えて容易には模倣できない無形資産を競争優位につなげるものだ。模倣されても選ばれる企業になることで、競争相手との消耗戦を避け、自らの強みを磨くことで優位に立つ。この考え方は、古代中国の兵法書「孫子」の謀攻篇にある「百戦百勝、非善之善者也。不戦而屈人之兵、善の善なる者なり」という思想にも通じる。戦わずして勝つことこそが最上の策だというこの哲学は、中小メーカーが世界市場で生き抜くための王道ともいえそうだ。

他社事例から見る海外進出の共通点

こうした知財とブランドを組み合わせた経営戦略は、他の中小メーカーにも広がっている。中小企業庁や工業所有権情報・研修館（INPIT）が紹介する事例では、奈良県の老舗編み針メーカー、近畿編針が海外市場を意識してブランドを再構築した。また、蚊帳生地を製造する丸山繊維産業（同県）も海外向けブランドを立ち上げ、米国市場を開拓した。鹿児島県のジャパンポーレックスは、コーヒーミルなどを特許と商標で保護し、海外での売り上げを伸ばしている。

各社に共通するのは、技術や製品を守るだけでなく、それらを顧客に選ばれる価値へと転換している点である。アックスヤマザキもまた、権利保護に加えて80年の歴史や実績を競争力に変えようとしている。このように、無形資産を活用して差別化を図る姿勢は、限られたリソースで世界市場に挑む中小企業にとって極めて有効な手法となっている。

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創業80周年に人生をかける米国挑戦

創業80周年を迎えた今年、同社は経営理念とビジョン、ミッションを改めて策定した。新たなビジョンに掲げたのは、手作りの感動とぬくもりを広げ、「世界中に一家に1台」を実現することだ。この実現に向けて、山崎社長は米国進出を単なる販路拡大ではなく、会社の将来をかけ、長期的に付加価値を生み出すための挑戦と位置づけている。これまでは日本にフォーカスしてきたが、これからは世界にも目を向ける方針だ。

山崎社長は、まずはアメリカで勝負するとしているが、これは国内事業の延長線上の話ではないと明言する。今年は本当に人生をかけて、本当に米国で成功するとスイッチを入れたと語る。しかし、米国での挑戦は始まったばかりで、現地での知名度はまだ低く、物流や販売などの課題も残っている。山崎社長自身、成果が出るのはこれからだと認識しており、何も結果が出ているわけでもないと謙虚に受け止めている。

失敗しようが壁に当たろうが、諦めずにそこで修正をかけて実現させていくという強い意志がある。アックスヤマザキは、知的財産権の限界を認めつつも、80年の歴史と独自の企画開発力という無形資産を最大の武器として、米国市場での確固たる地位の確立を目指して前進を続けている。この戦略が実を結ぶか、今後の展開が注目される。