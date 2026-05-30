アチーブメント株式会社、JPSA設立30周年記念『頂点への道』特別講演会を全国9会場で開催

アチーブメント株式会社は、一般財団法人日本プロスピーカー協会設立30周年を記念し、代表の青木仁志が講師を務める『頂点への道』特別講演会を全国9会場で開催します。本講演ではナポレオン・ヒル博士の成功哲学に基づく目標達成の技術を伝えます。

アチーブメント株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役会長 兼 社長：青木仁志）は、一般財団法人日本プロスピーカー協会（JPSA）設立30周年を記念し、『頂点への道』講座特別 講演会 を2026年6月1日より全国9会場で開催することを発表しました。

本講演会は、同社が展開する公開講座の中でも特に人気の高いアチーブメントテクノロジーコースの特別版として、年に一度限り開催されるイベントです。 通常は東京研修センターでのみ受講可能なこの講座を、今年はJPSA設立30周年と、青木代表が昨年受賞したゴールドメダルの節目を記念し、全国各地の皆様への感謝を込めて巡回開催することになりました。

講演会では、ナポレオン・ヒル博士の不朽の名著『THINK AND GROW RICH』の新訳版『THINK AND GROW RICH 巨富を築く思考法』（青木仁志監訳）に基づき、変化の激しい時代を勝ち抜くための「目標達成の技術」を2時間に凝縮してお届けします。 このゴールドメダルは、ナポレオン・ヒル博士の成功哲学を実践し、社会に多大な貢献を果たした人物に授与される賞であり、世界のビジネスリーダーの功績を称える最高栄誉の一つとして知られています。

過去にはコカ・コーラ社元CEOのドナルド・キーオ氏や、世界最大の不動産ネットワーク「センチュリー21」創立者のアーサー・E・バートレット氏など、世界的に著名なリーダーたちが受賞しています。 青木代表は、アジア人として初めて「リーダーシップディベロップメント部門」でこの栄誉に輝きました。 彼は若い頃から成功哲学を実践し、会社設立以来、経営者やビジネスリーダーを中心に延べ53万名以上の人材育成に従事してきました。 その実績が認められ、今回の受賞に至ったのです。

講演会では、ナポレオン・ヒル博士が1937年に刊行し、全世界で1億部を超えるベストセラーとなった『THINK AND GROW RICH』のエッセンスを、現代のビジネス環境に合わせて再解釈します。 青木代表は、同書の新訳版を監訳しており、その内容を基に、目標設定から達成までの具体的なステップをわかりやすく解説します。 参加者は、自己成長のためのマインドセットや、リーダーシップを発揮するための実践的なスキルを学ぶことができます。 また、質疑応答の時間も設けられ、参加者からの疑問や悩みに直接答える機会も用意されています。

アチーブメント株式会社は、人材育成と組織開発の分野で長年にわたり実績を積み重ねてきました。 特に、ナポレオン・ヒルの成功哲学を基にした研修プログラムは、多くの企業や個人から高い評価を得ています。 今回の特別講演会は、同社の理念である「人の可能性を最大限に引き出し、社会に貢献する」を具現化する場として、全国各地で開催されます。 開催日程と会場は以下の通りです。2026年6月1日：札幌、6月3日：仙台、6月8日：東京、6月10日：名古屋、6月15日：大阪、6月17日：広島、6月22日：福岡、6月24日：那覇、6月29日：金沢。

参加費は無料ですが、事前登録が必要です。 詳細はアチーブメント株式会社の公式ウェブサイトをご確認ください。 多くのビジネスパーソンや経営者の皆様のご参加をお待ちしております。 この機会に、世界的な成功哲学の神髄に触れ、自らの目標達成に向けた新たな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

講演会は、参加者同士のネットワーキングの場としても有効です。 変化の激しい時代だからこそ、確かな哲学と実践スキルを身につけることが、真のリーダーシップを発揮する鍵となります





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