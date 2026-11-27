アゾンインターナショナルは11月6日、サイバー攻撃リスクの高まりを理由に公式ECサイトAZONETを閉店すると発表しました。売上15％の渠道損失という不利益を承知で、顧客情報保護を優先する決断を下した背景と今後の対応について詳述します。

ドール製造 販売の アゾンインターナショナル （神奈川県藤沢市）は11月6日、公式オンラインショップ「 AZONET 」の閉店を正式に発表した。同サイトは2008年の開設以来、会員約8万人、全社売上高の約15％を担う主要販路であった。同社はこの損失を承知で、顧客の個人情報保護を最優先する方針へ転換した。本件はAI技術の進化に伴う サイバー攻撃 の高まりを受けた、国内企業における前例のある決断である。

セキュリティ基準の変化と閉店の決定

アゾンインターナショナルがAZONETの運用を停止し、最終的に閉店に至った背景には、10月23日に発覚したメールマガジン配信サービス「ブラストメール」での不正アクセス事件がある。この事案により顧客メールアドレスの漏えいが確認されたため、同社は10月26日にセキュリティ強化の予防的措置として、AZONETおよび公式サイト、問い合わせフォームの運用を一時的に停止した。当初はシステムの改修や刷新を検討していたものの、経営陣とシステム部門の議論を経て方針転換を行った。

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早園正社長と戦略企画室室長の難波いつみ氏は、閉店に至る過程で「個人情報を可能な限り持たない」という新方針を決定した。これは、AIを用いた高度化するサイバー攻撃に対し、人間の防衛力には限界があるというシステム担当者の警告を受けた結果である。同社は過去に注文データなどの個人情報を自社サーバで暗号化して保管し、商品開発やマーケティングに活用してきたが、この利便性をセキュリティリスクの排除と引き換えに手放す選択をした。

暗号化データの復号リスクと内部検証

アゾンインターナショナルの内部検証により、従来のセキュリティ対策がもはや十分でないことが明らかになった。難波室長によれば、社内での議論において「暗号化したデータをAIに読み込ませると、比較的短時間で復号可能」という厳しい結果が出た。早園社長は「会社として一定の不利益があることは認識しているが、お客さまの個人情報保護を最優先すべきと考えた」と説明する。この判断は、9月下旬以降に国内企業で相次いだ不正アクセス事件が他人事ではないと捉えた経営判断に基づくものである。

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AZONETは独自開発されたシステムであり、年間数百万円規模の費用をかけて運営とセキュリティ対策が行われていた。しかし、早園社長は当時の状況を振り返り「他人事とは思えなかった」と語った。同社はサイバー攻撃に関する情報が入るたびに自社の対策状況を確認し、必要に応じて過去のログを調査していた。しかし、企業の規模にかかわらず常に危険性をはらんでいる現状を理解し、リスク管理を徹底させるために過剰防御策としてのECサイト閉鎖を選んだ。

売上への影響と代替販路の確保

売上高の約15％を占めるAZONETの閉鎖は、短期的な業績への悪影響が懸念される場面であった。しかし、同社は閉店発表後、卸売業者や小売店から販売への協力の申し出が相次いだことを明らかにした。これにより、業績面で大きな懸念はないとの見通しを示している。今後は直営店舗や楽天市場店での販売に加え、取引先を通じた販路の拡大によって売上を補填していく計画である。アゾンインターナショナルはオリジナルのドールやアニメキャラクターを再現したドールの製造・販売を手掛けており、顔の彩色や植毛、衣装の縫製など多くの工程を職人が手作業で担っている。

楽天市場店については、AZONET閉店後も継続して運営する。両サイトで扱う商品はほぼ同じだが、AZONETは過去の商品も閲覧できる公式カタログの役割も担っていた。今後は楽天市場店を軸としつつ、費用対効果が見合うのであれば他の販売方法も模索する方針だ。ファンクラブ会員制度については、AZONETと連動したポイント還元システムを終了させる。未発送の商品がなく、有料ファンクラブにも加入していない顧客の数万人分の個人情報はすでに削除済みである。

顧客情報管理の再構築と今後の方針

アゾンインターナショナルは、今後は顧客データを持たない運営モデルへシフトする。未発送の商品がある顧客については商品の発送後、有料ファンクラブ会員についてはポイントの補償手続きなどが完了した後に、順次個人情報を削除する予定である。また、外部サービスへの個人情報預けも見直し、メールマガジンなどのプッシュ型情報発信を廃止する。代わって、ブログやX、Instagramなどを使い、顧客が自ら情報を見に来る「プル型」の発信に徹する方針だ。

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早園社長は、AIなどによってサイバー攻撃の手口が急速に高度化している現状では、個人情報を持たないという方針を変えるつもりはないと強調した。アゾンインターナショナルは、観賞用・コレクション用のドールやその衣装を製造・販売する企業として、全国の直営店舗やECサイト、有料ファンクラブを運営してきた歴史を持つ。今回の決断は、顧客信頼の維持と企業の持続可能性を天秤にかけた、非常に示唆に富む経営戦略の転換点と言える。