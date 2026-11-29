誹謗中傷やハラスメントのない環境づくりを目指すプロジェクトの一環として、冬季五輪代表の伊藤みきさんと陸上短距離の市川華菜さんが中京大で特別授業を行い、学生に実体験を語った。

誹謗（ひぼう）中傷やハラスメントでアスリートが傷つくことなく競技に打ち込める環境づくりを目指すプロジェクト「RESPECTion！ （リスペクション）」の一環として、フリースタイルスキー女子モーグルで冬季五輪3大会代表の 伊藤みき さんと、陸上女子短距離で2012年ロンドン五輪出場の 市川華菜 さんが29日、母校の中京大で特別授業を行い、約30人の学生を前に実体験を語った。

大学でのリスペクションの授業は初めて。 伊藤さんは、右膝の前十字靱帯（じんたい）損傷を抱えながら出場を模索した14年ソチ五輪を棄権した。 本番直前のけがの悪化が要因だった。 SNSには「日本に帰ってくるな」「黒海で死んできて」などと書きこまれた。

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家族に関する心ない声もあったという。