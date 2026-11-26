アスマークのインターンシップに参加した学生から、統計手法やデータ分析が実際のマーケティングリサーチ業務でどのように活用されているかを学び、就職活動へのモチベーションや人間力育成の重要性を実感する声が多数寄せられています。また、女性社員の比率が高く若者にも働きやすい職場環境である点も魅力として挙げられています。

● アスマーク の インターンシップ 概要と参加学生の声● アスマーク の事業内容や マーケティングリサーチ 業界について具体的に知ることができ、大変勉強になりました。 特に、単に調査結果を提供するだけでなく、消費者のインサイトを分析し、クライアントの意思決定を支援している点が印象的でした。

また、大学で学んでいる統計学や因子分析、クラスター分析などの手法が実際の業務で活用されていることを知り、学びへのモチベーションが高まりました。 ● 単に機械学習で将来の数値を予測するだけでなく、回帰分析や因子分析、仮説検定などの統計手法を用いて、なぜ消費者がその行動をとったのかという裏側にある理由・背景を人間が理解できるように論理的に洞察・説明するということが印象に残りました。 大学で学んでいることが実務において企業の重要な意思決定を支える武器になっていることを実感しました。

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● ご講演を通して、マーケティングリサーチは単にアンケート結果を集計する仕事ではなく、消費者の声を分析し、クライアントの意思決定を支える重要な役割を担っていることを学びました。 また、大学で学んでいる統計学や多変量解析、プログラミングの知識が実際の業務で活用されていることを知り、今後の学習への意欲が高まりました。 さらに、若いうちからリーダーとして活躍できる環境や、女性社員の比率が高いことにも魅力を感じました。