アストラゼネカ株式会社は、日本全国の営業車両約1,900台の電気自動車への切り替えを完了したと発表した。6年間の試行錯誤を経て47都道府県での実現に至り、国際的な脱炭素イニシアチブ「EV100」における重要な進展となっている。

アストラゼネカ 株式会社は、日本国内で使用する営業車約1,900台の 電気自動車 への切り替えを完了したと発表した。同社は本社を大阪市北区に置き、代表取締役社長に アンドリュー・バーネット 氏を迎えている。この取り組みは、2020年にグローバルで掲げた 脱炭素 目標「 アンビション・ゼロカーボン 」の実現に向けた大きな一歩となる。

6年間の検証で47都道府県すべてに導入達成

アストラゼネカは、直行直帰を基本とする営業体制のもと、2018年から2024年にかけて6年間にわたり導入と検証を進めてきた。この長い期間をかけて、都市部から地方、さらには寒冷地や降雪地域に至るまで、日本全国47都道府県すべてでの移行を実現した。これは単なる車両の置き換えにとどまらず、地域ごとの気候やインフラの違いに対応した実践的な成果である。

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導入の過程では、車両の供給や充電インフラの整備など、多くの課題に直面した。アストラゼネカはこれらの課題に対応するために、充電場所や時間、移動ルート、日々の訪問計画に基づき、地域や業務に応じた運用方法を細かく整えた。自動車メーカー、リース会社、充電や電力、不動産事業者、自治体など、多岐にわたる関係者との連携と協力によって、全車両のEV化を成し遂げた。

この取り組みは、アストラゼネカが参加する国際的なイニシアチブ「EV100」にとっても、重要な進展を示すものとなっている。EV100は2017年9月に発足した、企業による輸送手段の電化を促進する国際的な枠組みである。参加企業は、事業活動で使用する車両をゼロエミッション車へ切り替えるとともに、従業員や利用者がEVを使いやすくなる充電環境の整備などに取り組むことが求められている。

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江守教授が評価した実践的意義と経営者の責任

気候変動問題の専門家であり、東京大学未来ビジョン研究センター教授の江守正多氏は、今回の取り組みについて高く評価している。江守教授は、営業車の全面EV化に向けて、現場で生じるさまざまな課題に向き合い、試行錯誤を重ねて実現した点に意義があると考えている。今回の取り組みを通じて得られた経験や課題を社会と共有することは、他の企業が脱炭素を進めるうえでも参考になると指摘した。

さらに江守教授は、経営者の皆さまにも気候変動の科学を自ら理解し、その必要性を腹落ちさせたうえで、脱炭素を経営に組み込んでいただくことを求めている。こうした実践がさらに広がり、社会の大きな変化につながることを期待すると述べた。現場の苦労を踏まえた上での提言は、企業の社会的責任の重要性を浮き彫りにしている。

代表取締役社長が語った次のステージと感謝

アストラゼネカの代表取締役社長、アンドリュー・バーネット氏は、全国の営業車を100％EVへ移行できたことを大変嬉しく思っていると述べている。しかし、これは「アンビション・ゼロカーボン」の実現に向けた大きな節目ではあるものの、ゴールではないと強調した。人々と地球の健康を守ることは、同社の責任であると位置づけている。

バーネット氏は、この取り組みを通じて得られた知見や経験を社会と共有し、脱炭素社会の実現に貢献してまいる考えを示した。6年間にわたる挑戦を支えた、営業社員約1,900名の理解と尽力、そして環境保全に取り組む企業文化を育んできた全社員への感謝を述べた。また、私たちだけでは解決が難しい課題にともに向き合ってくださった多くのパートナーの皆さまにも深く感謝すると伝えた。

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今回の完全移行により、アストラゼネカの日本法人は、環境負荷の大幅な削減を実現した。今後、同社は得られた知見を活かし、より広い範囲での脱炭素化を推進していく予定である。業界全体における電動化の促進だけでなく、持続可能なビジネスモデルの確立に向けた模範的な事例として、その成果が注目されることが期待される。