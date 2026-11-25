アストンマーティンは、マクラーレンを経て同社に入社したシャーロット・ディクソン氏をアジア太平洋地域の副社長に任命した。彼女は同地域の商業戦略、販売ネットワーク、ブランド戦略を統括し、上海や東京などの拠点チームを指揮する。業界経験と地域知見を活かし、ブランドの存在感と業績強化に尽力する。

同氏はこれまでマクラーレン・オートモーティブでアジア、日本、中国を担当するリージョナルディレクターを務めていた人物。 アストンマーティン の新たな役職では、アジア太平洋地域全体のコマーシャル戦略を主導するとともに、販売ネットワークの業績とブランド戦略に責任を持ち、上海や東京、他の主要な APAC 拠点の複数の部門からなるチームを統括する。

ラグジュアリーカー業界での豊富な経験とアジア太平洋地域に対する深い知見を持つディクソン氏は、同地域におけるアストンマーティンの存在感と業績の強化に向けた取り組みを主導。 地域に関する深い知識、ビジネスにおける専門性、そして顧客を重視する姿勢を備えた同氏は、アストンマーティンの地域経営陣にとって貴重な存在だという。 ディクソン氏は「アストンマーティンに加わることができ、大変嬉しく思います。 アストンマーティンは、英国の伝統、クラフトマンシップ、そしてパフォーマンスが独自に融合したブランドです。

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アジア太平洋地域のチームやパートナーの皆さまとともに、アストンマーティンが築いてきた強固な基盤をさらに発展させ、今後の可能性を切り拓いていくことを楽しみにしています」とコメント。 アストンマーティン チーフ・コマーシャル・オフィサー アンドレア・バルディ氏は「シャーロットは、ラグジュアリーカー業界での豊富な経験とアジア太平洋地域に関する深い知見を持ち、事業と顧客の双方を重視しています。 アストンマーティンがアジア太平洋地域における存在感と業績の強化を進める中、シャーロットは当社にとって重要な時期に就任することになります。

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シャーロットをアストンマーティンに迎えることができ、大変嬉しく思います。 今後もともにブランドの成長を推進し、アジア太平洋地域のお客さまに卓越した体験を提供していくことを楽しみにしています」。

「また、過去5年間にわたるアストンマーティンへの貢献と、献身的な取り組みに対して、カール（これまでAPACおよび中国担当リージョナル・プレジデントを務めたカール・ベイリス氏）に感謝の意を表したいと思います。 当社の事業部門の幹部チームの一員として重要な役割を果たしてきました。 今後のさらなる成功を祈念しています」とコメントしている。