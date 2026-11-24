アストン・ヴィラはデニズ・ギュルの終盤のヘディング弾でガラタサライに0-1で敗戦。エメリ監督の欧州での記録が途絶え、6戦未勝利となり、無得点も続いている。

アストン・ヴィラ の不振が、火曜夜のイスタンブールでさらに深まった。 デニズ・ギュルの終盤のヘディング弾で ガラタサライ に0-1で敗れ、 ウナイ・エメリ 監督が誇る記録の一つも途絶えた。

ヴィラが同監督の下でチャンピオンズリーグのリーグフェーズで連敗するのは初めて。 公式戦では6試合勝利がなく、11月8日を最後に得点もない。 途中出場のギュルが79分、RAMSパークでの接戦に決着をつけた。 CKからニコラス・ジャクソンがクリアを試みて失敗し、その後、ギュルが頭で押し込んだ。

Also read 主将の気迫報われず4年ぶり3連敗…横浜FM喜田拓也「このクラブにいたくてもいられない選手は山ほどいる」

これがガラタサライにとって最初の枠内シュートだった。 ギュルはその際、ジャクソンのスパイクが顔に当たったが、VARはヴィラのFWジャクソンを退場処分にしなかった。 ヴィラは10月24日にマンチェスター・シティを破って以来、調子を崩している。 エメリ監督率いるチームはこれで6試合勝利がない。

Advertisement

また、11月8日のマンチェスター・ユナイテッド戦でレオン・ゴレツカが決めて以来、得点も挙げていない。 イスタンブールでの一夜は、その攻撃面での苦戦を象徴していた。 ジョアン・マンザンビはGKに向けてシュートを放った後にオフサイドの判定を受け、ヴィラは敵陣のゴール前で好位置を得ても生かせなかった。 エメリ監督は終盤、いら立ちをあらわにして警告を受けた。