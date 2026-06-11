アステカ・スタジアムの歴史と大会の聖地としての価値

アステカ・スタジアムは、過去2度の開幕戦と2度の決勝（1970年・1986年）を開催したことで知られ、ワールドカップの歴史に確固たる足跡を残している。さらに多くの試合が開催されたことでも知られ、サッカーの聖地としての価値は計り知れない。1960年、メキシコサッカー連盟会長に就任したギジェルモ・カニージョは歴史的なスタジアム建設を表明した。"我々は、世界がこれまでに見た中で最高のスタジアムを必要としていた。ブラジルは1950年の大会のためにマラカナンスタジアムを建設した。それは巨大で、驚くほど魅力的だった。我々は、それよりもさらに優れたスタジアムを建設したかったのだ。"設計条件は、クオイワカン地区に位置し10万人を収容できること、スタンドが熱狂的な雰囲気を醸し出すこと、世界屈指の美しさを持つことなどだった。

アステカ・スタジアム は、過去2度の開幕戦と2度の決勝（1970年・1986年）を開催したことで知られ、 ワールドカップ の歴史に確固たる足跡を残している。 さらに多くの試合が開催されたことでも知られ、 サッカー の聖地としての価値は計り知れない。1960年、メキシコ サッカー 連盟会長に就任した ギジェルモ・カニージョ は 歴史的 なスタジアム建設を表明した。

"我々は、世界がこれまでに見た中で最高のスタジアムを必要としていた。 ブラジルは1950年の大会のためにマラカナンスタジアムを建設した。 それは巨大で、驚くほど魅力的だった。 我々は、それよりもさらに優れたスタジアムを建設したかったのだ。

"設計条件は、クオイワカン地区に位置し10万人を収容できること、スタンドが熱狂的な雰囲気を醸し出すこと、世界屈指の美しさを持つことなどだった。 メキシコの芸術家フリーダ・カーロ——彼女は幼少期からサッカーに親しんでいた。 彼は同僚の建築家ラファエル・ミハレス・アルケリカをチームに迎え、二人でヨーロッパの代表的なスタジアムを視察した。 ウェンブリー、サン・シーロ、カンプ・ノウ、サンティアゴ・ベルナベウを巡り、その特徴を研究した。

カニーディョはメキシコ開催を強く働きかけ、オーストラリア、コロンビア、日本、ペルーが立候補を撤回した。 アステカ・スタジアムでは、歴史に名を残す大会が開催され、以下のような瞬間が生まれた。 準決勝でイタリアが西ドイツを4-3で破った"世紀の試合"





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